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Независимое военное обозрение

Учения с участием более 3 тыс. военных ЦВО стартовали в Сибири, на Урале и в Поволжье

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Фото пресс-службы ЦВО МО РФ
Фото пресс-службы ЦВО МО РФ.

Более 3 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) задействованы в учениях, стартовавших в Сибири, на Урале, в Поволжье, а также на территории Таджикистана. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ЦВО, распространенном в среду.

«К двухсторонним ротно-тактическим учениям привлечены подразделения мотострелковых бригад, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской, Оренбургской областях, частей танковой дивизии, расположенных в Свердловской и Челябинской областях, российской военной базы в Таджикистане. В ходе маневров военнослужащие отработают чередование наступления с разведывательно-поисковыми действиями, фланговые рейдовые действия и применение засадно-огневых групп во взаимодействии с расчетами беспилотной авиации «Орлан-10», артиллерийских ствольных и реактивных систем «Мста», «Град», 120-мм минометных комплексов «Сани». Поддержку подразделениям с воздуха обеспечат вертолеты армейской авиации: ударные Ми-24 и многоцелевые транспортные Ми-8». Маневры завершатся в конце недели.

Кроме того, пилоты штурмовиков Су-25СМ («Грач») объединенной российской военной базы в Киргизии уничтожили объекты условного противника в ходе учения с применением авиационных средств поражения, завершившегося сегодня на горном авиационном полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области.

По замыслу учения, экипажи штурмовиков Су-25СМ, совершив перелет в район выполнения учебно-боевого задания, провели разведку местности. Обнаружив в складках горной местности базовый лагерь и пещерные схроны с вооружением, пилоты «Грачей» отработали нанесение удара по наземным целям с ходу и с повторного захода неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Во время пилотирования также были отработаны маневры ухода от средств противовоздушной обороны и отстрел ложных тепловых целей.

К учению было привлечено 10 самолетов и свыше 400 военнослужащих, в том числе из состава группы руководства полетами, наземного и аэродромно-технического обеспечения, подразделений связи, охраны и пожарной команды.

Объединенная российская авиационная база Кант, находящаяся в Чуйской области Киргизии, является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы – штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Ранее, около 60 военнослужащих минометных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в Республике Тыва завершили курс обучения в центре специальной подготовки Ергаки.

В ходе обучения военнослужащие освоили особенности использования горного оборудования в условиях высокогорья и пониженных температур, а также основы выживания в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. Под руководством спортсменов-инструкторов горные мотострелки постигли навыки оборудование мест привалов и ночевок.

Отдельным этапом курса стало изучение способов эвакуации и спасательных работ в горах с использованием подручных средств и горного снаряжения, а также оказание первой медицинской помощи в ходе перевального перехода.

Применение штатных огневых средств минометчиков, завершивших курс горной подготовки, состоится в ходе полевого выхода артиллерии соединения ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

По информации пресс-службы ЦВО.

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