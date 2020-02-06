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Интерфакс-АВН

Россия продолжит борьбу за сохранение СВПД - Путин

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Атомная электростанция в Бушере, Иран
Атомная электростанция в Бушере, Иран.
Источник изображения: © REUTERS/Raheb Homavandi

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - СВПД критически важен для международной и региональной безопасности, Россия продолжит бороться за сохранение сделки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Считаем эту международную договоренность критически значимой для глобальной и региональной стабильности", - заявил Путин в среду на церемонии вручения верительных грамот новыми послами в РФ.

Он отметил, что отношения с Ираном носят дружественный и взаимоуважительный характер, планомерно развиваются проекты в энергетике, включая атомную, транспорте и других отраслях экономики.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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