Россия продолжит борьбу за сохранение СВПД - Путин

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - СВПД критически важен для международной и региональной безопасности, Россия продолжит бороться за сохранение сделки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Считаем эту международную договоренность критически значимой для глобальной и региональной стабильности", - заявил Путин в среду на церемонии вручения верительных грамот новыми послами в РФ.

Он отметил, что отношения с Ираном носят дружественный и взаимоуважительный характер, планомерно развиваются проекты в энергетике, включая атомную, транспорте и других отраслях экономики.