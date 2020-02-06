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Курорты Флориды оккупировали русские подлодки – ВМС США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок.

Как сообщает портал The Drive, это заявление он сделал на собрании Военно-морского института США и Центра стратегических и международных исследований.

Высокопоставленный офицер посетовал на неуклонный рост активности субмарин ВМФ РФ в Атлантическом океане. Причем среди них есть более совершенные и тихие подлодки, способные уклонятся от средств обнаружения. Льюис является командиром 2-го флота ВМС США, который был восстановлен в 2018 году как раз из-за «всплеска российских подводных операций в Атлантике».

«Наша новая реальность заключается в том, что когда моряки выходят в плавание, они должны быть готовы, как только покинут Норфолк. Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что они будут действовать в безопасной гавани на восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантический океан, чтобы действовать в другом месте», - сказал вице-адмирал.

Он подчеркнул, что число российских подлодок в Атлантике постоянно растет. Они способны дольше, чем раньше находиться в плавании, и обладают более смертоносным оружием. Но Льюис не предоставил каких-либо конкретных сведений об общем количестве российских подводных лодок.

Портал также говорит о самых опасных субмаринах ВМФ РФ. Среди них строящиеся усовершенствованные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» с новым более тихим реактором. Подлодка специального назначения - Белгород К-139, обладающая значительными возможностями для сбора разведданных и способная нести беспилотный аппарат «Посейдон».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
885 Ясень
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