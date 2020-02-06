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Интерфакс-АВН

Турция отправляет в Ливию на борьбу с Хафтаром боевиков, связанных с ИГ и "Аль-Каидой" - СМИ

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Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ)
Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ).
Источник изображения: Юлий Нежинский

Дубай. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Часть боевиков из Сирии, отправляемых Турцией в Ливию для поддержки признанного ООН ливийского правительства, связана с террористическими группировками "Аль-Каида" и ИГ (запрещены в РФ), сообщило агентство Associated Press (AP).

Источники агентства в командовании ливийских военизированных формирований в Триполи рассказали, что Турция перебросила к ним в подкрепление более 4 тыс. иностранных бойцов. По словам собеседников Associated Press, десятки этих иностранцев так или иначе связаны с экстремистами.

Очевидцы, близкие к сирийской оппозиции, рассказали агентству, что, по их данным, в Ливии находятся, минимум, 130 бывших боевиков ИГ и "Аль-Каиды", направленных Турцией.

Ливийский чиновник, работающий в администрации главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сараджа, сообщил, что часть бойцов из Сирии находится в Ливии с начала августа 2019 года. Изначально они помогали турецким военным специалистам, но теперь бойцов отправляют сразу на передовую.

В конце прошлого года агентство ЭФЭ сообщило, что поддерживаемые Анкарой повстанческие силы в Сирии открыли центры вербовки желающих отправиться воевать в Ливию. По данным агентства, в центры по набору бойцов приходили десятки людей, которым обещали платить от $1,8 тыс. до $2 тыс. в месяц.

Турция не скрывает, что оказывает поддержку в Ливии главе правительства национального согласия Файезу Сараджу. При этом Анкара не подтверждала и не опровергала сообщения об отправке сирийских бойцов в Ливию для поддержки Сараджа, отмечает AP.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце января заявлял, что Анкара отправляет военных в Ливию, чтобы те обучали бойцов из формирований, поддерживающих Сараджа.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Противоборствующие силы 12 января 2020 года объявили о прекращении огня. Однако стороны конфликта периодически обвиняют друг друга в нарушении этого режима.

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