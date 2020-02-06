Британский Пентагон расставляет «воздушные» сети против русских подлодок

Первый купленный у США для британских ВМС патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon («Посейдон») прибыл в Шотландию на авиабазу Лоссимут.

Британские военные позиционируют этот самолет именно как «охотника за российскими подлодками».

Как сообщают авторы «Оперативной линии», второй «Посейдон» готовится к перелету в Великобританию. Второй борт P-8 прибыл с завода «Боинга» в городе Эверетт на авиабазу «Джексонвилл». «Уже в этом году российским подводникам придётся гораздо более изощрёнными способами прокрадываться в районы предназначения», - отмечают эксперты.

EADaily добавляет, поступление американских противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon в распоряжение британского флота происходит на фоне повышения активности российских подлодок, выполняющих задачи в регионах Атлантики и Арктики.

Командование британских ВМС заявило, что намерено сформировать из «Посейдонов» эскадрилью «охотников за российскими подводными лодками».