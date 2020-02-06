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Интерфакс-АВН

Первые поставки С-400 Индии состоятся до конца 2021 года - ФСВТС России

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С-400 "Триумф"
С-400 "Триумф".
Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Лакхнау. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Первые поставки С-400 Индии состоятся до конца 2021 года, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком. Первая партия планируется к поставке до конца 2021 года", - сказал Дрожжов на выставке DefExpo 2020.

Он сообщил, что обучение индийских специалистов состоится до этого срока.

Ранее сообщалось, что контракт на поставку Индии ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне. Индия получит пять полковых комплектов С-400.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
2020-й год
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