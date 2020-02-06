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ЦАМТО

Пентагон подтвердил размещение на подлодках баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 5 февраля. В Минобороны США подтвердили размещение на подводных лодках баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности "для сдерживания России", передает "РИА Новости".

"Военно-морские силы США разместили боеголовки W76-2 малой мощности на баллистических ракетах подводного базирования. В Стратегии ядерной политики за 2018 год министерство определило требование "модифицировать небольшое число боеголовок баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок" в качестве ответа на то, что потенциальные противники, такие как Россия, считают, что применение маломощного ядерного оружия даст им преимущество перед США и их союзниками и партнерами", – говорится в заявлении замминистра обороны Джона Руда.

По его словам, новые ракеты усиливают возможности США по сдерживанию и "демонстрируют потенциальным противникам, что у них нет никаких преимуществ в ограниченном использовании ядерного оружия, поскольку Соединенные Штаты могут гарантированно и решительно реагировать на любые угрозы".

Как напоминает "РИА Новости", ранее о размещении ракет Trident с маломощными ядерными зарядами на подводных лодках заявили специалисты Федерации американских ученых (FAS). По их данным, субмарина "Теннесси", оснащенная такого рода ракетами, впервые вышла с базы флота США в Джорджии в конце 2019 года и направилась на патрулирование в Атлантический океан.

По оценкам FAS, на подлодке "Теннесси" из 20 ракет одна-две несут новые боеголовки W76-2. Каждая такая боеголовка имеет мощность в пять килотонн, на одной ракете может располагаться несколько боеголовок. Остальные боеголовки на "Теннесси" стандартные – по 90 и 455 килотонн, их может быть до восьми на одной ракете.

Эксперты считают, что, несмотря на разговоры о России, в действительности маломощные заряды могут быть использованы в качестве средства первого ядерного удара по КНДР или Ирану. В ядерной стратегии США говорится, что страна намерена "расширить возможности США по ответу на ядерные или неядерные стратегические атаки", что открывает путь к нанесению ядерного удара первыми, передает "РИА Новости".

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Страны
Иран
КНДР
Россия
США
Проекты
Trident
Ядерный щит
ЯО
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