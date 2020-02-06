В Китае рассказали, что даст истребителю J-20 преимущество над F-35 в воздушном бою

Источник изображения: topwar.ru

В военно-тематическом разделе китайского издания Sohu решили обсудить вопрос целесообразности установки авиационной пушки на истребителях пятого поколения. Автор материала напоминает о жалобах американских лётчиков на существенную вибрацию в кабине F-35 в случае использования авиапушки. Эта вибрация действовала на отображение информации на мониторах.

Кроме того, эффективность использования автоматической 4-ствольной авиационной пушки на американском истребителе пятого поколения вызвала вопросы в связи с осуществлением маневров в воздухе.

В Sohu говорится о том, что авиационная пушка на истребителе пятого поколения – «эхо из прошлого». Китайский автор:

На сегодняшний день J-20 является единственным принятым на вооружение истребителем в мире, у которого нет авиационной пушки. При этом у J-20 есть шанс получить существенное преимущество над американским F-35.

Отмечается, что для получения такого преимущества на истребителе китайского производства нужно установить лазерную авиационную пушку.

Из материала:

Пока лазерной авиационной пушки нет ни у одного истребителя. И если J-20 её получит, а этого можно ожидать уже в скором времени, то можно говорить о его существенном превосходстве.

В Китае, комментирую это заявление, говорят о том, что лазерная авиапушка в случае «встречи» J-20 и F-35 на относительно небольшой дистанции даст китайскому истребителю нового поколения неоспоримое преимущество в воздушном бою.