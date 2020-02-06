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Интерфакс-АВН

Российско-индийское СП может начать производство автоматов Калашникова для Индии в 2020г - ФСВТС

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АК-103
Производство российских автоматов АК-103 в Индии.
Источник изображения: https://kalashnikov.com

Лакхнау. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Производство автоматов Калашникова для индийских военных может начаться на российско-индийском СП в 2020 году, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"В настоящее время совместное предприятие готовит технико-коммерческое предложение для министерства обороны Индии", - сообщил Дрожжов журналистам а среду.

"В этом году российская сторона готова начать производство данных автоматов", - сказал замглавы службы.

5-9 февраля в Индии проходит Международная оборонная выставка DefExpo. Организатором объединенной российской экспозиции выступает "Рособоронэкспорт".

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Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
ФСВТС РФ
Проекты
2020-й год
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