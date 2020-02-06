Российско-индийское СП может начать производство автоматов Калашникова для Индии в 2020г - ФСВТС

Лакхнау. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Производство автоматов Калашникова для индийских военных может начаться на российско-индийском СП в 2020 году, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"В настоящее время совместное предприятие готовит технико-коммерческое предложение для министерства обороны Индии", - сообщил Дрожжов журналистам а среду.

"В этом году российская сторона готова начать производство данных автоматов", - сказал замглавы службы.

5-9 февраля в Индии проходит Международная оборонная выставка DefExpo. Организатором объединенной российской экспозиции выступает "Рособоронэкспорт".