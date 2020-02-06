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Военное обозрение

«Из-за русских субмарин это спорная территория»: в ВМС США о ситуации у американского побережья

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Источник изображения: topwar.ru

Действия ВМС США усложняются новыми тактическими приемами, используемыми русскими в Атлантике. На этом фоне постепенно созревают боевые концепции, способные создать паритет в борьбе с противником. Об этом заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал Эндрю Льюис, слова которого приводит USNI News.

В зоне ответственности данного соединения находится западная часть Атлантики.

Им [морякам 2-го флота] приходится бороться с присутствием российских сил так, как этого не делалось десятилетиями

- пишет обозначенное издание.

Как указывает Льюис, указанный регион мирового океана превратился в спорное пространство благодаря присутствию российских субмарин, которые обладают беспрецедентными способностями, имеют более смертоносное оружие и возможность выполнять боевую задачу более длительное время.

В итоге наши корабли больше не могут рассчитывать на то, чтобы действовать в безопасном убежище на восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантику

- отмечает вице-адмирал.

В качестве примера он привел случай, когда USS Mahan (DDG-72) [эсминец типа «Арли Бёрк»] находился в конце 2019 года в море во время восстановления боеготовности и столкнулся с российским разведывательным кораблем у восточного побережья США. При этом русским «было все равно, что экипаж USS Mahan не был полностью сертифицирован для проведения операций и не прошел углубленную подготовку».

В этих условиях 2-й флот (как и 3-й – его аналог на западном побережье) становится местом отработки боевыми кораблями тактики действий перед их уходом на дальние рубежи мирового океана.

Никто не любит проигрывать, но нужно уметь проигрывать и учиться на этом

- указывает Льюис, говоря об эффективности применения отдельных тактических приемов в борьбе с русскими.

Однако вице-адмирал заверил в способности 2-го флота обеспечить переброску экспедиционных сил в распоряжение Северного или Европейского командования США, тем самым подтвердив сохранение контроля над ситуацией, складывающейся на территории Западной Атлантики.

Источник изображения: topwar.ru

USS Kearsarge (LHD-3) пересекает Атлантический океан, 5 июля 2019 года

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Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
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