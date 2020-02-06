«Армата» начала 70-х – танк Т-74, опередивший время

Почему он так и не был воплощен в металле

В мае 1972 года научно-технический совет Миноборонпрома под руководством замминистра Сергея Зверева провел представительное совещание. Директора и главные конструкторы танкостроительных предприятий рассматривали проекты на перспективу 80-х и последующих годов. Обсуждали, в частности, изделия 225 и 226 ленинградского Кировского завода, изделие 780 Челябинского тракторного и техническое предложение по «изделию 450» Харьковского КБ машиностроения, разработанное в инициативном порядке («тема 101»).

Главный конструктор ХКБМ Александр Морозов изложил свое видение перспективного ОБТ. Согласно протоколу заседания проект предусматривал «резкое повышение всех показателей танка, характеризующих не только его боевые, но и эксплуатационные и производственные качества по сравнению с Т-64А, а также перспективными зарубежными образцами ХМ-803, «Кайлер» (Keiler). Через два месяца приказом МОП СССР харьковчанам поручили разработку эскизного проекта боевой машины.

Проект нового танка вызвал большой шум, писал позднее в дневнике Александр Морозов. Его «техническое предложение» было революционным, ломало все шаблоны. Изучив последние проекты ведущих танкостроительных КБ Союза и зарубежные проработки боевой машины будущего Морозов пришел к выводу, что при сохранении классической компоновки танка улучшенные ТТХ невозможны без увеличения веса, габаритов, стоимости производства и эксплуатации. Морозов предложил искать более совершенные схемы, которые позволили бы в габаритах Т-64А2М резко повысить не отдельные, а все характеристики.

“ Почти все материалы по «изделию 450» были уничтожены ”

Позднее Морозов записывает в дневнике: «На основе моих ранее разработанных предложений можно создать неплохую машину с отрывом и большим скачком от всех имеющихся и даже перспективных наших и зарубежных машин, сохраняя старые габариты и вес, не превышающий 38 тонн. Защита лба – 700 миллиметров, угол переднего листа – 75 градусов. Угол подъема пушки – 30 градусов, объем топлива внутри корпуса – тысяча литров. Укороченная пушка, корпус выступает вперед на один метр, экипаж – два человека и полный круговой обзор, движение задним ходом, короткие трассы управления (тяги) двигателем и трансмиссией. Обеспечивается возможность ручного заряжания пушки, хорошая защищенность машины от поражения с воздуха, безопасное хранение топлива внутри машины, малый заброневой внутренний объем – около 11 м3. Двигатель 6ТДМ и ГОП. Защита смотровых приборов от загрязнения. Взаимозаменяемость членов экипажа в управлении движением машины и ведения огня. Простой и очень жесткий корпус. Простота схемы, конструкции и всех устройств машины при низкой их стоимости. Лучшая защита экипажа от мин, радиации и прочего за счет экранирования боевого отделения топливом и боекомплектом. Свободное размещение членов экипажа. Есть перспектива снизить общий вес машины… Это все дает большой скачок. Экономия личного состава экипажей. На полк (около 100 машин) было 300 человек, теперь надо 200. Постановка на кромке корпуса сетчатого экрана позволит поднять защиту от кумулятивного снаряда и в сумме отказаться от очень сложного комплекса «Дикообраз», «Шатер» и пр. От бронебойного снаряда защиты лба в 700 миллиметров хватит с избытком для всех калибров и видов боекомплектов».

Машина делилась на пять изолированных отсеков: экипажа, МТО, вооружения, боекомплекта и топлива. По мнению Морозова, такая компоновка позволяла увеличить боекомплект и запас топлива. Вынесенное в отдельный отсек вооружение улучшало условия боевой работы экипажа. Лобовой силуэт и внутренний объем «изделия 450» по сравнению с Т-62А уменьшались на 5 и 7,5 процента.

Количество деталей уменьшалось на 1300 штук. Чтобы их изготовить, требовалось бы 3500 нормочасов, это 22 процента от затрат времени на изготовление всей машины. Вес уменьшался почти на пять тонн. Морозов заложил в конструкцию повышенные требования по ресурсу, автономности, дублированию функций экипажа. Танк мог эксплуатироваться в любых климатических условиях.

На первоначальном этапе предполагалось использовать гладкоствольную 125- или 130-мм пушку типа Д-85 с автоматом заряжания на 45 выстрелов. Предусматривалась БИУС на базе БЦВМ, разработанной в НПО «Аргон».

Однако работа над проектом продвигалась трудно. Морозов пишет в дневнике, что для «изделия 450» нужен двигатель в тысячу лошадиных сил, а его нет. Тормозятся и другие направления.

В 1974 году после получения заключения по «теме 101» конструктор констатирует: «В целом все критикуют и не рекомендуют развивать работы по этой схеме. Хотя обещали противоположное! Главные сомнения, что многие решения не имеют прототипов и поэтому … будут хуже и менее надежны, чем существующие. У танка Т-34 тоже не было прототипов, но он от этого только выиграл! Во всем видят лишь недостатки, скромно обходя преимущества, ради чего пришлось кое-чем поступиться».

«Лебединую песню» конструктора Александра Морозова – танк Т-74 можно назвать прообразом «Арматы». Однако он так и не был воплощен в металле: оказался слишком сложным и дорогим для того времени, многие элементы БРЭО и СУО промышленность не могла изготовить с достаточным уровнем надежности. Проект закрыли.

Почти все материалы по «изделию 450» были уничтожены.

Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (817) за 4 февраля 2020 года