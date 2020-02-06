Россия переживает судостроительный кризис. Наследие, доставшееся ей от СССР, покрывается ржавчиной, а разработать что-то новое стране пока не под силу, считает пользователь «Сины». На самом деле у России есть выход – купить передовые военные корабли у Китая. Но она почему-то его игнорирует.

Согласно недавним сообщениям СМИ, в России наблюдается кризис судостроительной промышленности. За долгое время было спущено на воду лишь небольшое количество малотоннажных военных кораблей. Россия скорее потеряет десятки лет, чем будет закупать передовые военные корабли китайского производства. Это вызывает удивление. Почему она не хочет закупать военные корабли в Китае? Некоторые эксперты заявляют, что это никак не связано с репутацией страны. Россия надеется возродить свою судостроительную промышленность.

Из-за хаоса после распада Советского Союза Россия утратила почти всю судостроительную промышленность, а также соответствующие технологии и специалистов. Хотя в качестве советского наследия ей досталось большое количество крупных военных кораблей и инфраструктуры военно-морского флота, на деле же наблюдалась нехватка специалистов, чтобы поддерживать их работу. Оставалось только безучастно наблюдать за процессом коррозии и списанием кораблей, находящихся на военно-морской базе. Нехватка специалистов отразилась и на исследованиях и разработках, а также производстве новых военных кораблей. В России остались только старые крейсеры, например, "Адмирал Кузнецов" и "Киров" (Так в тексте. В 2011 году планировалась полная модернизация по программе развития ВМФ, но в августе 2015 года было принято окончательное решение об утилизации крейсера - прим. ред.).

Но на деле даже поддержание этих старых кораблей в настоящее время дается России нелегко. Хотя крейсер "Киров" был реконструирован и поступил на вооружение военно-морского флота России, срок реализации проекта реконструкции составил семь лет. Это дольше, чем срок строительства крупных военных кораблей в других странах. А об "Адмирале Кузнецове" даже говорить нечего. Черный дым из труб корабля, башенный кран, повредивший палубу, пожары - все это свидетельствует о слабости российского флота.

В таких условиях, когда массово производятся только сторожевые корабли, единственный способ для России заполучить крупные военные корабли - это приобрести их со стороны. На китайском экспортном рынке уже давно есть предложения, но некоторые считают, что Россия скорее потеряет еще десять лет, чем начнет закупать военные корабли у Китая. Здесь, безусловно, оказывает влияние менталитет "большого брата". Нет ничего плохого в том, что Россия идет на жертвы ради восстановления своей судостроительной промышленности. Несмотря на нехватку специалистов и вспомогательных отраслей промышленности, строительство крупных военных кораблей может эффективно восполнить это пробел и возродить промышленную систему. Для России, которая всегда была великой державой, без сомнения, это очень важно.

Благодаря усилиям Путина и других влиятельных лидеров, России удалось восстановить промышленную цепочку, разорванную распадом Советского Союза, а также научно-исследовательский и производственный потенциал некоторых передовых вооружений. Но Россия является сухопутной державой в традиционном понимании, поэтому она вряд ли уделит много внимания военно-морскому флоту. После того, как армия и военно-воздушные силы наконец-то восстановили свою жизнеспособность, наконец началась реконструкция и укрепление российского военно-морского флота. Пока сохраняется упадок судостроительной промышленности из-за нехватки специалистов, для поддержания своего флота Россия может использовать только старое оборудование. Это боль, которую стране нужно пережить, чтобы вернуться к статусу сверхдержавы.

Если удастся завершить строительство нового крупного военного корабля, это станет большим стимулом для реорганизации российской судостроительной промышленности. Однако пока России только и остается, что и дальше мириться с текущим положением дел.