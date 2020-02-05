Польские ВВС – нам бы в небо…

На фоне подписания Варшавой и Вашингтоном договора о покупке F-35, польские парламентарии обеспокоились состоянием национальных ВВС и обратились за разъяснением к министерству национальной обороны.

Это связано с тем, что появилась информация о плачевном состоянии польских истребителей F-16. СМИ сообщают, что прекращена эксплуатация двух самолетов этого типа. В целом исправны только 37% парка F-16, для поддержания боеготовности которых остальные разбираются на запчасти. Всего Польша располагает 48 самолетами F-16. Кроме того, парламентарии просят министерство национальной обороны представить информацию о числе пилотов, подготовленных к выполнению боевых задач на истребителях данного типа.

Профессор Томас Дарелл Янг, сотрудничающий с польским министерством обороны и военными учебными заведениями, на международной конференции Defence and Security Monitor в Бухаресте в октябре 2019 года сообщил, что в настоящее время только 23 пилота (на 48 самолетов!) польских ВВС имеют право на управление F-16 в различных условиях!

Вместе с тем на вооружении польских ВВС состоят и самолеты советского производства Миг-29. С момента возобновления полетов этих истребителей в ноябре прошлого года уже произошли несколько аварий. По некоторым данным, только 6 машин этого типа способны подняться в воздух для выполнения задач. Причиной стали исчерпание ресурса и отсутствие запчастей.

Попытка Польши вывести из состава ВВС страны советские МиГ-29 может «обезглавить» армию Варшавы, хотя их модернизация обошлась бы значительно дешевле, чем ремонт F-16 и уж тем более, чем покупка американских истребителей F-35, которые имеют много недоработок и будут поставлены лишь в обозримой перспективе.

Не секрет, что польский заказчик мог бы рассмотреть необходимый вариант модернизации МиГов на ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» в Барановичах, если их не устраивает модернизация на российских предприятиях по политическим причинам.

Учитывая текущее положение дел, можно однозначно сказать, что даже при исправности всех истребителей, имеющихся в составе ВВС Польши, в небо, в случае необходимости, смогут подняться только половина из них.

Данная ситуация хорошо демонстрирует, как военно-политическое руководство страны ставит интересы США превыше национальных.

Николай Астровский