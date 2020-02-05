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Интерфакс-АВН

В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон

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Члены "Сирийской гражданской обороны", также известные как "Белые каски" в руинах разрушенного здания
Члены "Сирийской гражданской обороны", также известные как "Белые каски" в руинах разрушенного здания.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli/dpa

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Боевики и сотрудники организации "Белые каски" сняли в Идлибской зоне деэскалации постановочный ролик последствий применения правительственной армией Сирии отравляющих веществ, заявили российские военные.

"По информации, поступившей в российский центр примирения враждующих сторон около 16:00 мск из нескольких независимых источников, сегодня в населенном пункте Зерба зоны деэскалации Идлиб представителями "Белых касок" совместно с террористами были завершены съемки постановочного видео о якобы применении правительственными войсками "отравляющих веществ" против мирного населения", - говорится в заявлении российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, распространенном во вторник.

"В видеоролике инсценированы якобы "последствия" нанесения бомбового удара сирийскими ВВС неизвестным "химическим боеприпасом". На отснятых кадрах в густом желтом дыму зафиксированы якобы "человеческие жертвы" с признаками "отравления", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
Химоружие
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