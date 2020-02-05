В ЕС сожалеют о повторном разрешении США на повсеместное использование противопехотных мин

Брюссель. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе критикуют решение правительства США вновь ввести применение противопехотных мин вооруженными силами страны за пределами Корейского полуострова как шаг, подрывающий широкую международную норму против этого типа мин.

В коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном во вторник в Брюсселе, отмечается, что эта норма "спасла десятки тысяч людей за последние двадцать лет".

"Большинство жертв мин - дети. Убежденность в том, что это оружие несовместимо с международным гуманитарным правом, привело к присоединению 164 государств к Конвенции о запрещении противопехотных мин, включая все государства-члены Европейского союза", - говорится в документе.

В Брюсселе подчеркивают, что использование противопехотных мин "в любом месте, в любое время и любым субъектом остается совершенно неприемлемым для Европейского союза".

ЕС и США, отмечает представитель ЕВС, являются основными донорами оказания помощи в разминировании во всем мире, информирования о минной опасности, помощи жертвам и уничтожения запасов.

"Повторное разрешение на применение противопехотных мин не только является прямым противоречием этим действиям, но также негативно влияет на международный порядок, основанный на правилах", - указывается в коммюнике.

В нем выражается пожелание, чтобы США остались партнером и главным донором противоминной помощи.

Президент США Дональд Трамп отменил запрет на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин за пределами Корейского полуострова. Такой запрет был введен администрацией Барака Обамы при сохранении исключения для границы между Северной и Южной Кореей.