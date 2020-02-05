Войти
Интерфакс-АВН

В ЕС сожалеют о повторном разрешении США на повсеместное использование противопехотных мин

274
0
0
Опасно! Мины
Опасно! Мины.
Источник изображения: hovawart-en-afrique.pagesperso-orange.fr

Брюссель. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе критикуют решение правительства США вновь ввести применение противопехотных мин вооруженными силами страны за пределами Корейского полуострова как шаг, подрывающий широкую международную норму против этого типа мин.

В коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном во вторник в Брюсселе, отмечается, что эта норма "спасла десятки тысяч людей за последние двадцать лет".

"Большинство жертв мин - дети. Убежденность в том, что это оружие несовместимо с международным гуманитарным правом, привело к присоединению 164 государств к Конвенции о запрещении противопехотных мин, включая все государства-члены Европейского союза", - говорится в документе.

В Брюсселе подчеркивают, что использование противопехотных мин "в любом месте, в любое время и любым субъектом остается совершенно неприемлемым для Европейского союза".

ЕС и США, отмечает представитель ЕВС, являются основными донорами оказания помощи в разминировании во всем мире, информирования о минной опасности, помощи жертвам и уничтожения запасов.

"Повторное разрешение на применение противопехотных мин не только является прямым противоречием этим действиям, но также негативно влияет на международный порядок, основанный на правилах", - указывается в коммюнике.

В нем выражается пожелание, чтобы США остались партнером и главным донором противоминной помощи.

Президент США Дональд Трамп отменил запрет на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин за пределами Корейского полуострова. Такой запрет был введен администрацией Барака Обамы при сохранении исключения для границы между Северной и Южной Кореей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
17.10.2019
The National Interest (США): куда пойдет Украина?
21.11.2016
Россия "откалибровала" исламистов в Сирии
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
30.09.2016
"Обама отдал Ближний Восток России, Ирану и ИГ" (Politiken, Дания)
23.09.2015
Председатель Китая обсудит в США сотрудничество
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 07:03
  • 96
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 05.02 06:20
  • 14
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 05.02 05:09
  • 18
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 05.02 04:42
  • 2
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 05.02 03:41
  • 1
Денис Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
  • 05.02 03:40
  • 1
Факты (Украина): Кремль изменил план «Новороссия», Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
  • 05.02 01:43
  • 211
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 05.02 01:00
  • 1977
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.02 00:15
  • 5
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 04.02 23:42
  • 1
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 04.02 23:31
  • 4
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 04.02 23:23
  • 13
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 04.02 23:06
  • 7
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 04.02 21:42
  • 3
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 04.02 21:34
  • 7
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?