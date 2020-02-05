The National Interest (США): Секретный план НАТО для победы в третьей мировой войне на территории Европы

А сколько было бы жертв в этой войне? Чтобы остановить наступление Советов, пришлось бы заплатить большую цену, отмечает автор, абсолютно убежденный, что именно СССР мог начать новую войну. Ну а «живущему в страхе» блоку НАТО пришлось бы обороняться, прежде чем победить…

Ключевой тезис: ответ НАТО предусматривал комбинацию традиционных методов ведения военных действий, а также применения тактического ядерного оружия. Миллионы, возможно, даже миллиарды людей могли бы погибнуть в таком случае. Слава Богу, этого не случилось. Вот как могла бы выглядеть третья мировая война.

Организация Североатлантического договора (НАТО) была образована в 1949 года для противодействия советскому экспансионизму в Западной Европе. После окончания Второй мировой войны Советский Союз укрепил свои приобретения в Восточной Европе, разместив гарнизоны в Польше, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии и Восточной Германии. Создание НАТО было прямым ответом на то, что Уинстон Черчилль назвал "железным занавесом".

В тот момент американские и западноевропейские планировщики понимали: если разразится война между Западом и сталинской Россией, то военные действия, по логике вещей, будут проходить в Европе. Однако наличие ядерного оружия означало, что обе стороны будут избегать прямого столкновения, но вместо этого будут вести серию опосредованных войн по всему миру. Вместе с тем вторжение Советского Союза на территорию Западной Европы было связано с очень большим риском, но также и с очень большой наградой.

Стратегическая задача НАТО состояла в том, чтобы предотвратить разрушение альянса с помощью военной силы. Ключевыми в этом отношении были четыре задачи в условиях войны: создание превосходства в воздухе, обеспечение работы коммуникационных линий с Северной Америкой, сохранение территориальной целостности Западной Германии, а также уклонение от применения ядерного оружия. Если бы НАТО не смогла выполнить хотя бы одну из этих задач, война была бы в таком случае почти закончена.

В 1988 году в планы НАТО по защите Западной Европы была включена доктрина передовой обороны, согласно которой вооруженные силы Советского Союза и Варшавского договора нужно было остановить как можно дальше от внутренней немецкой границы. Оборона в глубине, - она оказалась лучшим вариантом тактики на Восточном фронте в ходе Второй мировой войны, - поставила бы в опасное положение все население Западной Германии, а также все 40 лет послевоенного восстановления.

Судя по всему, в НАТО не было единого плана ведения боевых действий, кроме "насыщения линии обороны" до того момента, пока у Советов и Варшавского пакта не иссякнут силы, и тогда может быть предпринято наступление для восстановления послевоенных границ. Вооруженным силам Западной Германии, негибким на стратегическом уровне, была предоставлена определенная степень гибкости на тактическом уровне. Соединенные Штаты руководствовались доктриной воздушно-наземной войны, в соответствии с которой наземные и воздушные подразделения должны были действовать совместно и наносить одновременные удары по врагу - как на переднем крае линии фронта, так и за вражескими линиями обороны.

На море главная задача НАТО состояла в том, чтобы держать открытыми морские маршруты между Северной Америкой и Европой для гарантированного потока подкреплений из Соединенных Штатов и Канады. Патрулирующие авианосцы НАТО, а также другие корабли и подводные лодки будут заниматься поиском советских подводных лодок, которые попытаются нарушить движение конвоев с нужными грузами. Задача военно-морских сил НАТО состояла в том, чтобы держать советские субмарины за пределами воображаемой линии, соединяющей Гренландию, Исландию и Соединенное Королевство.

В Норвежском море НАТО планировала держать две или три ударных авианосных группировки, боевые надводные корабли, а также ударную группу во главе с линкором для нападения на военно-воздушные и военно-морские базы советского Северного флота. Подобного рода прямая атака на территорию Советов должны была отвлечь внимание от конвоев, уничтожить аэродромы и портовые сооружения, а также лишить поддержки находящиеся в море советские корабли. Кроме того, подобные меры должны были - неофициально - лишить поддержки с берега советские подводные лодки с баллистическими ракетами на борту, а после этого можно было уже начать охоту за ними.

Военно-морские силы НАТО должны были запереть советские, польские и восточногерманские боевые корабли внутри Балтийского моря и предотвратить таким образом высадку десанта и вторжение со стороны моря на территорию Дании. Военно-морские силы Западной Германии должны были следить за польскими военными кораблями в том случае, если бы они попытались высадить десант к северу от Гамбурга.

В воздухе военно-воздушные силы НАТО должны были выполнить несколько ролей. Американские истребители Ф-15 и Ф-16, британские перехватчики "Торнадо", а также немецкие Ф-4 "Фантом" должны были попытаться установить господство в воздушном пространстве Европы. Тем временем британские и немецкие истребители-бомбардировщики "Торнадо" должны были выполнять задачи по противовоздушной обороне, а также нанести удар по аэродромам Варшавского пакта в Восточной Германии и в Польше. Истребители-бомбардировщики Ф-111 военно-воздушных сил США, а также другие ударные истребители стран альянса должны были осуществлять операции тактического плана: бомбить мосты, штаб-квартиры, пути снабжения для того, чтобы замедлить продвижение войск Варшавского пакта. В конечном счете американские штурмовики A-10 "Уартог", немецкие реактивные самолеты "Альфа" и штурмовики "Харриер" британских Королевских ВВС должны были обеспечить поддержку с воздуха окруженным наземным силам НАТО.

Но именно на земле решался бы исход этой войны. Все было бы направлено на поддержку военных действий на земле, даже война в воздухе, и поэтому идеальным ответом Советов на превосходство сил НАТО в воздухе было бы размещение танков на каждом вражеском аэродроме.

С технологической точки зрения наземные силы НАТО обладали преимуществом, и в предыдущее десятилетие были приняты на вооружение новые боевые комплексы, которые до сих пор используются. К 1988 году размещенная в Европе Седьмая армия США уже в течение нескольких лет занималась освоением своей "боевой пятерки" - танков M1 "Абрамс", боевой машины пехоты M2 "Брэдли", ударного вертолета AH-64 "Апач", транспортного вертолета UH-60 "Блэкхок" и зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот". Все они значительно повышали эффективность сухопутных сил при ведении воздушно-наземных сражений. Западная Германия начала принимать на вооружение свой танк второго поколения "Леопард II", который также поставлялся Голландии. Кроме того, на вооружении у Западной Германии появилась и боевая машина пехоты "Мардер". В то же время принятие на вооружение танка "Челленджер" и боевой машины пехоты "Варриор" усилило боевые возможности Британской рейнской армии (British Army of the Rhine).

Северная группа армий (Northern Army Group - NORTHAG) должна была действовать в северной части Западной Германии. В ее задачу входила защита Северогерманской низменности - это относительно плоская территория, простиравшаяся от внутренней границы Германии до Голландии и Бельгии. Кроме того, Северная группа армий должна была защищать кратчайший путь в Рур, в промышленное сердце Германии, а также столицу Западной Германии Бонн и самый короткий путь до Антверпена и Роттердама, двух важных портов, которые играли ключевую роль в транспортировки солдат, призванных укрепить позиции НАТО.

Вооруженные силы НАТО в этом секторе были разделены между немецкими, британскими, голландскими и бельгийскими корпусами, в состав которых входили от двух до четырех дивизий, а это означало, что командное единство существовало только на уровне сухопутных сил. Хотя НАТО могла ожидать быстрого усиления из Соединенного Королевства, Голландии и Бельгии, большинство подразделений этого сектора располагались вдали от своих оборонительных позиций, поэтому они должны были заранее получить такого рода команду.

Центральная группа армий (Central Army Group - CENTAG) должна была контролировать нижнюю половину Германии. Она состояла преимущественно из немецких и американских солдат, кроме того им была придана механизированная бригада из Канады. Два немецких корпуса, в каждый из которых входили танковые, мотопехотные и горные дивизии, должны были удерживать линию обороны, как и два американских корпуса, каждый из которых состоял из двух или трех бронетанковых и механизированных дивизий. Центральная группа армий отвечала за самый узкий участок между немецкой границей и рекой Рейн (примерно 190 километров или 120 миль).

Хотя по численности Центральная группа армий уступала другим формированиям, у нее были определенные козыри. Американские и немецкие боевые подразделения состояли из бронетанковых и механизированных частей, что было идеальным сочетанием для борьбы с большим количеством танков, находившихся в распоряжении Советов и Варшавского пакта. Хотя бундесвер, западногерманская армия, формировался по призыву, уровень солдат был очень высоким, - они были великолепно подготовлены, у них были хорошие командиры и хорошее оснащение. У американских дивизий, размещенных в Европе, имелся дополнительный маневренный батальон, что усиливало огневую мощь примерно на 10%, а каждый американский корпус имел разведывательный полк (armored cavalry regiment), контролировавший границу.

Еще одним плюсом для Центральной группы армий была местность. В отличие от северной части Германии, ее южная часть состоит из холмов, гор и расположенных между ними долин, и все это позволяло получить преимущество защищавшейся стороне. Именно в зоне ответственности этой группы находился Фульдский коридор, а также менее известный Хофский коридор и Хебский подступ.

На крайнем севере, где Норвегия граничила с Советским Союзом, ситуация не предвещала ничего хорошего для обороняющихся. Однако гористая местность Норвегии осложняла проведение продолжительной операции, поэтому любое сухопутное наступление, вероятнее всего, было бы поддержано военно-морскими и воздушно-десантными силами. Командование НАТО планировало направить многонациональную бригаду ACE Mobile Force для укрепления обороны Норвегии, а Корпус морской пехоты США заранее разместил оборудование в норвежских пещерах.

По всему континенту НАТО могла ожидать высадку десанта, наступление с использованием вертолетов, а также атаки с участием сил специального назначения. Эти легкие и высокомобильные формирования были бы использованы для захвата ключевых объектов за линией обороны НАТО, включая аэродромы, мосты (особенно на реках Рейн, Майн и Везер), а также штабы, склады оружия и места хранения заранее размещенного американского оборудования.

Противодействие подобного рода атакам, а также охрану тыловых объектов должны были обеспечить двенадцать подразделений западногерманских резервистов, которые по численности были сопоставимы с бригадой. В Бонне также располагались три бригады десантников, которые могли быть быстро переброшены для защиты оказавшихся в сложном положении участков линии обороны. Охрана военных аэродромов находилась на высоком уровне, и при этом Военно-воздушные силы США располагали большим количеством подразделений, охранявшим их многочисленные базы, тогда как полк Королевских ВВС охранял британские военные аэродромы.

Если бы вторжение сил Варшавского пакта не удалось остановить с помощью обычных вооружений, НАТО располагала на этот случай большим набором тактического ядерного оружия - от ядерных глубинных зарядов до атомных бомб свободного падения, крылатых ракет наземного базирования и ракет "Першинг II". В распоряжении альянса, конечно же, находилось достаточно ядерного оружия для того, чтобы остановить возглавляемую Советами атаку, однако его использование послужило бы началом для ударов возмездия и ответных ударов, а такой цикл было бы уже сложно остановить. Применение тактического ядерного оружия, скорее всего, привело бы к использованию стратегического ядерного оружия, а это означало бы конец человеческой цивилизации.

Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)