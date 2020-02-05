Генконструктору пилотируемых программ РФ академику Микрину вернули должность генерального конструктора РКК "Энергия"

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Новая организационная структура ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" утверждена генеральным директором организации Николаем Севастьяновым, на должности заместителя гендиректора и генконструктора возвращен Евгений Микрин, сообщил во вторник "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Согласно приказу Севастьянова, предыдущая версия оргструктуры РКК "Энергия" признана недействительной. Тем же документом утверждена ее новая версия. Ключевым изменением является возвращение Евгению Микрину должности генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам и заместителя генерального директора корпорации с существенным расширением полномочий", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, в 2019 году Севастьянов наделил себя полномочиями генконструктора пилотируемых комплексов, сместив Микрина, однако 30 января совет директоров предприятия утвердил новую организационную структуру корпорации, где должности главы и генерального конструктора корпорации разделены.

"На основании этого решения гендиректору РКК "Энергия" пришлось издать приказ о признании недействительной предыдущей версии структуры руководства корпорации", - сказал собеседник "Интерфакса".