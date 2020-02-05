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ЦАМТО

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 4 февраля. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 4 февраля состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, министр обороны напомнил, что 9 мая будет отмечаться 75-летие окончания Великой Отечественной войны.

"День Победы – одно из важнейших событий не только для нашей страны, но и для всех, кому дорога память о поколении героев, спасших мир от фашизма, кто хорошо помнит истинные уроки истории", – подчеркнул глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также заявил, что Министерство обороны разработало целый комплекс мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, которые будут реализовываться в течение всего года.

"Окажем всестороннюю помощь ветеранам, для чего привлечем большое число волонтеров и юнармейцев. Продолжим публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне. В апреле – мае проведем патриотическую акцию "Эшелоны Победы", в рамках которой поезда с экспонатами времен войны пройдут по шести маршрутам через всю страну, включая города-герои", – сообщил министр обороны.

Кроме того, особое место в торжествах займет освящение Главного храма Вооруженных Сил и открытие музейного комплекса "Дорога Памяти". Для пополнения его экспозиции созданы пункты по сбору фотографий и данных, а также специальный раздел на сайте военного ведомства.

Непосредственно 9 мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тыс. военнослужащих.

"Безусловно, основное внимание будет приковано к главному военному параду в Москве, в котором задействуем 15 тыс. военнослужащих, 225 ед. вооружения и военной техники, 150 воздушных судов", – отметил Сергей Шойгу.

Впервые по Красной площади пройдут 24 новейших образца военной техники. Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты.

Историческую часть парада представят 10 расчетов в военной форме времен Великой Отечественной войны и механизированная колонна легендарных Т-34 и СУ-100.

Подготовка личного состава в воинских частях уже активно ведется. С 25 марта будут проходить совместные тренировки в Алабинском гарнизоне. Всего их будет 15. С 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади.

"Учитывая масштаб и важность стоящих перед нами задач, прошу всех должностных лиц максимально ответственно подойти к их выполнению", – дал указание министр обороны.

Переходя к тематической части селекторного совещания, глава военного ведомства предложил обсудить вопрос комплектования первых курсов высших учебных заведений Министерства обороны.

"Отмечу, что в целом созданная нами конкурсная система – а это не менее трех кандидатов на место – позволяет отбирать в военные вузы наиболее мотивированных юношей и девушек. Их отличают не только прочные знания по общеобразовательным предметам, но и хорошая физическая форма, – сказал генерал армии Сергей Шойгу. – Так, в прошлом году более 80% ребят сдали экзамен по физподготовке на хорошо и отлично. Многие из них имеют разряды и звания по различным видам спорта".

По сравнению с 2018 годом среди поступивших вдвое больше участников юнармейского движения.

"Начиная с прошлого года, мы повысили планку требований к будущим летчикам – впервые в летные училища были отобраны молодые люди только I и II группы профессионально-психологической пригодности, обладающие качествами, необходимыми для успешного освоения специальности военного летчика, – заявил глава военного ведомства. – Сегодня поговорим о том, как в полном объеме выполнить кадровый заказ на подготовку офицеров".

В продолжение темы был рассмотрен вопрос обучения младших специалистов – тех, кто непосредственно эксплуатирует современное, сложное и дорогостоящее вооружение, которое активно поступает в войска.

По словам министра обороны, сегодня должности сержантов и старшин успешно комплектуются военнослужащими по контракту. На совещании были определены основные направления совершенствования системы подготовки младших специалистов.

В завершении тематической части совещания Сергей Шойгу предложил обсудить, меры, необходимые для снижения числа дорожно-транспортных происшествий в Вооруженных Силах.

В прошлом году органы военной автоинспекции сопроводили более 19 тыс. воинских колонн, провели масштабные профилактические и контрольные мероприятия. Все это позволило вдвое снизить количество аварий на дорогах с участием служебного транспорта и число погибших.

"Вместе с тем, ДТП по-прежнему одной из главных причин гибели военнослужащих. Сегодня рассмотрим предложения Главного управления военной полиции по улучшению сложившейся ситуации", – сказал глава военного ведомства.

Следующим вопросом повестки селекторного совещания стало инфраструктурное обеспечение Вооруженных Сил.

Министр обороны отметил, что инфраструктурное обеспечение армии и флота в последние годы активно развивается по всем направлениям.

Строительство объектов военной инфраструктуры ведется опережающими темпами – ежегодно строится более 3,5 тыс. зданий и сооружений.

Министерство обороны наделено всем спектром полномочий, включая проектирование, строительство, выдачу разрешительной документации и последующую эксплуатацию построенных объектов.

"Нами выработаны механизмы максимально оперативной передачи зданий и сооружений для их использования в повседневной деятельности войск, которых должны придерживаться все ответственные должностные лица, – заявил Сергей Шойгу, подчеркнув, что на сегодняшний день имеются не единичные случаи волокиты с приемкой завершенных строительством объектов – при этом зачастую по необоснованным причинам, не связанным с их строительной готовностью.

Построенные объекты должны, безусловно, приниматься в эксплуатацию с обеспечением необходимыми лимитами на их текущее содержание.

Такую работу соответствующим органам военного управления следует проводить на постоянной основе.

"Поручаю главнокомандующим видами Вооруженных Сил, командующим войсками военных округов и родами войск, заинтересованным органам военного управления своевременно определять пользователя и балансодержателя объектов, брать вопрос их приема в эксплуатацию на особый контроль и обеспечивать приемку зданий и сооружений в трехмесячный срок", – цитирует министра обороны Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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