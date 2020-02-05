«Думали, что БТР русских перемещаются только по асфальту»: американцы пытались перекрыть дорогу для ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru

В сети публикуется новое фото "встречи" российских и американских военнослужащих в Сирии. Все последние встречи проходили, мягко говоря, не в самой дружеской обстановке. Зачастую американские военные пытались преграждать дорогу российскому военному патрулю на севере и северо-востоке САР.

На этот раз аналогичный инцидент произошёл на автомобильной дороге на севере Сирии, в районе преимущественного проживания этнических курдов.

Как видно на фото, американские бронемашины буквально перегородили дорогу российскому военному патрулю, который находился на маршруте. При этом не совсем понятно, чего ожидали от своего перегораживания американцы. Российская бронетехника, включая БТРы попросту объехала преграду с двух сторон.

Как комментируют эту ситуацию в сети: «американцы думали, что БТР русских перемещаются только по асфальту».

Напомним, что ранее в США заявили об отсутствии сколько-нибудь серьёзных инцидентов между российскими и американскими военнослужащими в САР. При этом американский представитель рассказал о ситуации, при которой в одном из районов Сирии контингентом США был "перехвачен патруль с российским генералам". Инцидент, как было заявлено, исчерпали, используя каналы специальной связи.