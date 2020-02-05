MIT Technology Review (США): российский спутник, возможно, следит за американским разведывательным спутником на орбите

Спутники-шпионы, следящие за тем, что происходит на территории потенциального противника, стали уже обычным делом. Однако появление аппаратов, контролирующих работу космических разведчиков, — история относительно новая. И хотя доказательства существования подобных программ скорее косвенные, не исключено, что в скором времени эти программы получат широкое распространение.

Это такой сценарий, который в дальнейшем практически наверняка будет повторяться снова и снова

20 января на орбите случилось нечто странное. Российский спутник неожиданно совершил несколько маневров и сблизился с американским разведывательным спутником таким образом, что теперь он следует за ним по пятам. Сейчас эти два аппарата разделяют всего 300 километров - это очень близкое соседство по меркам космоса. Хотя мы не знаем наверняка, что именно происходит, такие действия российского спутника свидетельствуют о том, что он ведет слежку за американским аппаратом - и Соединенные Штаты практически ничего не могут сделать с этим.

Согласно официальной версии российской стороны, спутник под названием "Космос 2542" - это часть ее программы по испытанию технологий проверки спутников на орбите, программы, которая позволит России пристально следить за состоянием ее собственных орбитальных аппаратов. Предполагается, что основной спутник должен запустить дополнительный мини-спутник недалеко от себя, а затем приблизиться к нему, чтобы получить его изображения.

Тем не менее, ни один из маневров, совершенных за последнее время "Космосом 2542" и его мини-спутником, не подтверждает эту российскую легенду. Майкл Томпсон (Michael Thompson), аспирант, изучающий астродинамику в Университете Пердью, который первым опубликовал новые данные о "Космосе 2542" в Твиттере, отмечает, что синхронизация этого спутника с американским разведывательным спутником USA 245 (который вращается на высоте между 280 и 1000 километров на низкой околоземной орбите) произошла очень стремительно, и что мини-спутник, на первый взгляд, не выполняет никакой значимой функции.

Хотя доказательства пока остаются косвенными, Томас Робертс (Thomas Roberts), бывший сотрудник отдела безопасности воздушно-космических систем в Центре стратегических и международных исследований, считает, что "Космос 2542" следует за USA 245, чтобы шпионить за ним. "На низкой околоземной орбите находится множество аппаратов, но тратить ценное горючее таким образом, чтобы занять идеальное положение и держать в поле зрения другой спутник, - по-моему, это за пределами допустимого, - сказал он. - Это не совпадение".

Тодд Харрисон (Todd Harrison), глава проекта безопасности воздушно-космических систем в Центре стратегических и международных исследований, утверждает, что спутники для инспектирования могут передавать точные данные касательно того, за какими именно целями на Земле спутники-шпионы ведут наблюдение. Нам неизвестно, на что способен "Космос 2542", но, по мнению Харрисона, он может определять апертуру и разрешение камер, установленных на спутнике USA 245. Если он оснащен радиочастотным датчиком, он может прослушивать слабые сигналы, поступающие с USA 245, и определять, какие именно процессы происходят у него на борту, когда он выполняет те или иные задачи или делает снимки.

На самом деле Россия регулярно прибегает к подобным трюкам уже примерно 10 лет. Самым известным примером стал российский спутник "Луч", который много раз приближался и держался в непосредственной близости от спутников других стран на геостационарной орбите, вызывая серьезную тревогу у международного сообщества.

Однако не только русские выполняют подобные трюки. Брайан Уиден (Brian Weeden), эксперт по политике в области космоса в частном фонде Secure World Foundation, утверждает, что первым примером таких спутников для инспектирования стал американский спутник под кодовым названием Power, который был запущен в 1990 году и существование которого американское правительство так и не признало. По всей видимости, его задача заключалась в том, чтобы приближаться к другим спутникам на геостационарной орбите и вести за ними наблюдение. Целая серия спутников, запущенных Китаем, начиная с запуска SJ-12 в 2010 году, указывает на то, что китайские власти тоже реализуют подобную программу.

"В этом смысле Россия не уникальна, - говорит Уиден. - Это происходит не каждый день, однако это такие средства, которые Китай, США и другие страны испытывают уже некоторое время".

Между тем никаких правил касательно такого рода приближений пока не существует, поэтому Россия ничего не нарушает. "Вы можете приблизиться настолько близко, насколько хотите, при условии, что вы не трогаете и не вмешиваетесь в работу других спутников", - говорит Уиден. Соединенные Штаты не могут сделать практически ничего, кроме того, чтобы переместить свой спутник на другую орбитальную позицию. Однако даже небольшие маневры повлекут за собой незапланированный расход ценного топлива. А российский спутник может последовать за американским, заняв другую позицию.

Этот инцидент, несомненно, вызывает беспокойство, однако Робертс надеется, что дискуссии и ответные меры позволят заглушить алармистские прогнозы и страхи. "Нам необходимо обсуждать подобные вещи должным образом, - утверждает он. - Поведение может казаться подозрительным, но при этом не иметь под собой никакого злого умысла".

Нил Пател (Neel V. Patel)