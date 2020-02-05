Способный пробить практически любую танковую броню снаряд представит "Техмаш" на выставке "DEFEXPO India 2020"

125-мм противотанковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ42 «Манго»: 1 – метательный пороховой заряд; 2 – дополнительный пороховой заряд с размещенным в нем БПС 3БМ42; 3 – БПС 3БМ42; 4 – устройство для ведения снаряда в канале ствола.

Его производство может быть налажено в Индии

Лакхнау (Индия). 4 февраля. ИНТЕРФАКС - "Техмаш" впервые продемонстрирует в Индии новые бронебойные подкалиберные снаряды, сообщает пресс-служба концерна.

"Ключевые позиции в экспозиции "ТехмашА" заняли новые танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами: 125-мм выстрел 3ВБМ23 (Свинец-2) и экспериментальный образец "Манго-М" - модернизированный выстрел 3ВБМ17 ("Манго")", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что эти боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным в том числе усиленной динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам, заслонкам амбразур укрепленных огневых точек, бронеколпакам и другим бронированным целям. Они могут применяться для стрельбы из 125-мм гладкоствольных танковых пушек Д-81.

Разработчики заявляют, что смогли значительно улучшить тактико-технические характеристики снарядов. В частности, их способность пробивать броню выросла более чем на 20% по сравнению со штатными образцами.

"Новые разработки обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более 2 км", - заявляют в "Техмаше".

Там сообщили, что "Манго-М" ориентирован на экспорт, одним из главных его преимуществ является отсутствие необходимости внесения изменений в конструкцию автомата заряжания танков Т-72 и Т-90, имеющихся на вооружении ряда иностранных государств. С 2014 года Индия производит предшественника новинки - выстрел "Манго" - по лицензии на российском оборудовании.

"При необходимости "Техмаш" может оказать содействие индийской стороне по освоению изготовления выстрелов "Манго-М" на этих же производственных мощностях", - заявил генеральный директор холдинга "Технодинамика" (управляющая организация "Техмаш") Игорь Насенков. Его слова приводит пресс-служба концерна.

Кроме того, на выставке в Индии будут представлены два снаряда калибра 122-мм для реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей. Реактивный снаряд позволяет эффективно поражать цели за складками местности (обратные склоны, ущелья и др.) и в горах на расстояниях от 5 до 20 километров. Эффективность новинок в 2-6 раз выше, чем у штатного снаряда системы "Град".