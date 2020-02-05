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Военное обозрение

Израильская защита – избранным: тысячи «Брэдли» не получат АДЗ

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Источник изображения: https://www.thedrive.com/

В условиях возрастающей угрозе бронетехнике на современном поле боя Пентагон решил сделать ставку на придание своим боевым машинам активной динамической защиты. Помочь в этом начинании высказался Израиль. Однако процесс улучшения пошел далеко не гладко. Об этом пишет The War Zone.

Проблемная защита

Как указывает издание, Пентагон в последние годы отмечал постоянно растущую угрозу применения противотанковых средств, особенно в случае конфликта с великой державой, такой как Россия. При этом Израиль является пионером в разработке технологий противодействия ПТУР. Его КАЗ Trophy от компании Rafael уже устанавливается на танках Abrams M1 ВС США.

В этих условиях американская армия в декабре 2018 года выбрала израильскую компанию Elbit для оснащения БМП Bradley активной системой защиты (АДЗ) Iron Fist Light. Однако в 2019 году Пентагон обнаружил проблемы с ее размещением на данном типе боевой техники.

Bradley A3 не генерирует достаточного количества энергии для работы АДЗ

- сказано в докладе ведомства DOT&E, отметившего при этом, что модификация А4 подходит для оснащения израильской защитой, однако только после ее доработки.

При этом до уровня А4, имеющего вспомогательную силовую установку, модернизируется ограниченное число парка «Брэдли». Перед компанией BAE Systems, отвечающей за усовершенствование БМП, поставлена задача улучшить лишь 641 единицу техники. Это составляет менее 15 % от общего числа «Брэдли», находящихся сейчас в эксплуатации.

Расположение различных компонентов системы Iron Fist Light на «Брэдли»

Источник изображения: https://www.thedrive.com/

Лучшее – избранным

«Брэдли» с активной динамической защитой будут выпущены в ходе модернизации в размере только четырех «бригадных комплектов». Они не предназначены для конкретных подразделений и будут поступать в распоряжение нуждающихся в них частей. Один их таких «комплектов» предполагается постоянно держать в Европе.

Семейство Bradley в настоящее время имеет два основных варианта: «боевую машину пехоты M2 и боевую машину кавалерии M3». Среди американских подразделений сейчас разбросано примерно 4,5 тысяч единиц техники данных двух типов, еще около 2 тыс. находится на хранении. Часть из них была доведена до версии A3, которая не годится для размещения израильской защиты.

Как считает The War Zone, ограниченный масштаб оснащения «Брэдли» АДЗ может быть продиктован стремлением Пентагона распрощаться с данной БМП. Военное ведомство США намерено сосредоточиться на создании боевой машины будущего – OMFV. Тем более если учесть, что разработанный много лет назад Bradley всё хуже справляется с обновлением своих возможностей. Это и доказывает история с установкой израильской защиты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Компании
BAE Systems
Rafael
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