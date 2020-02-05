В Минобороны России заявили, что "Белые каски" готовят провокацию в идлибской зоне

В ведомстве сообщили, что провокацию планируется инсценировать с участием 200 человек

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Двое жителей идлибской зоны деэскалации в Сирии сообщили о подготовке провокации с применением отравляющих веществ со стороны террористов и контролируемой оппозицией организации "Белые каски". Об этом говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС, входит в Минобороны РФ), распространенном в понедельник.

"По поступившей в 22:15 мск 3 февраля на "горячую линию" российского центра примирения враждующих сторон информации от двух жителей представители организации "Белые каски" при поддержке террористов "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС) готовят провокацию с использованием отравляющих веществ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦПВС, для этого 1 февраля в населенный пункт Мааррет-эль-Арт, находящийся в идлибской зоне, прибыла группа из 15 представителей "Белых касок".

Согласно сообщению, группой боевиков руководит уроженец Хан-Шейхуна и боевик террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" Махи ад-Дин аль-Ам. Данный террорист имеет опыт съемки постановочных кадров якобы "химатаки" 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

По данным Центра, готовые видеосюжеты должны быть опубликованы на информационных ресурсах "Белых касок" в социальных сетях, чтобы затем их распространили ведущие западные и арабские СМИ.

Число участников

В центре сообщили, что провокацию планируется инсценировать с участием 200 человек. Для этого было доставлено 400 л химического раствора.

"Новую провокацию планируется инсценировать в населенном пункте Мааррет-эль-Артик с участием массовки около 200 человек из числа прибывших в идлибскую зону деэскалации родственников боевиков, включая детей, ранее вывезенных из южных провинций. К месту съемок из подземного хранилища "белокасочниками" на двух пикапах сегодня было доставлено около 400 л химического раствора", - говорится в сообщении.

В центре примирения также призвали все стороны отказаться от реализации преступных планов, "а турецкую сторону - оказать все возможное давление на боевиков в подконтрольном секторе идлибской зоны деэскалации для ее предотвращения".