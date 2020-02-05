Анкара соблюла астанинские и сочинские договоренности, то же должны сделать ее партнеры - министр обороны Турции

Стамбул. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Турция исполнила в полном объеме обязательства по сочинским и астанинским договоренностям и ждет теперь аналогичной реакции от своих партнеров по этим форматам, заявил в понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Турция выполнила все свои обязательства по астанинским и сочинским соглашениям. Мы ожидаем того же от наших коллег", - цитирует его слова агентство "Анадолу".

Он добавил, что военные Турции дали отпор "на подлое нападение сил Асада" и будут поступать так же и в будущем. "Отмщена каждая капля крови наших шахидов", - подчеркнул министр.

Ранее турецкие власти сообщили, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек - пять военных и три мирных жителя.

В свою очередь Акар отмечал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел "нейтрализовали" 76 сирийских солдат.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.