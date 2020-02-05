Подводный меч Армагеддона – мифы и факты

Каково реальное положение дел с «субмаринами-убийцами городов и континентов»

Составление рейтингов тех или иных образцов вооружения и военной техники – дело хлопотное и неблагодарное, чреватое различными допущениями и условностями, а также полноценными ошибками, за которые потом такие рейтинги обычно подвергаются разгромной критике. Особенно непросто дело обстоит в том случае, когда в рейтинг включаются образцы, появившиеся в разное время и в разных странах, поскольку даже при создании одного и того же типа (класса) вооружений и военной техники в различных государствах военные и конструкторы зачастую используют совершенно различные подходы.

ТАНК ДЛЯ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЫ

Один из наиболее классических примеров в этом плане – израильский основной танк «Меркава» Mk IV, который постоянно пытаются сравнивать то с американским «Абрамсом», то с российскими Т-90 или Т-14 «Арматой» (хотя достоверной информации по последней машине – мизер), то с французским «Леклерком» или китайским Тип 99А.

Однако если остальные из указанных танков еще как-то, пусть и с определенной натяжкой, можно попытаться сравнить между собой, поскольку они создавались в целом в рамках единой концепции – войны с сильным противником с применением крупных сил бронетехники и пехоты и необходимостью прорыва глубоко эшелонированной обороны противника, то выпускать вместе с ними на ристалище израильского «бронированного монстра», созданного фактически для одной конкретной цели – играть роль «дота на гусеницах», которому нужны не скорость, маневр и способность обнаруживать и поражать различные цели противника на дальних рубежах, а всего лишь супертолстая броня (чтобы выдержать подрыв мощного фугаса), мощная пушка (чтобы разнести в щепки здание, где укрываются террористы, да еще и на не особо большой дистанции) и комфортные условия обитания экипажа (долго сидеть в стальной коробке на сильной жаре – это, как говорится, «не айс»), – дело совершенно безграмотное.

Да этот «монстр» никогда по своей воле на такое соревнование и не согласится, поскольку оно быстро превратится в побоище. Однако это отнюдь не умаляет достоинства самой «Меркавы», поскольку для решения возложенной на этот танк конкретной задачи он вполне подходит. Что от конструкторов потребовали, то они и сделали.

Однажды на выставке в Нижнем Тагиле мой очень хороший и давний товарищ, один из ведущих российских специалистов в области бронетанкового вооружения и техники – кандидат военных наук, полковник в отставке Сергей Суворов – в ответ на просьбу создателей «Меркавы» оценить их детище, сказал: «Вы сделали танк для одной конкретно взятой страны, где нет болот, лесов и других «прелестей» и которую он может переехать на одной заправке. Но если его привезти сюда, то уже через 15 минут мы замучаемся его вытаскивать из ямы или болота».

Израильские специалисты возражать ему не стали, напротив – даже еще больше его зауважали. Да и как возражать-то, если та же ходовая часть «Меркавы» Mk IV, как указано в зарубежных источниках, разрабатывалась с учетом того, чтобы гусеницы «меньше страдали» от каменистой почвы Ливана и Голанских высот, а сам танк конструировали с таким расчетом, чтобы при необходимости он мог выполнять роль штабной машины, а также обеспечивал размещение внутри раненых или пехотинцев за счет сокращения боекомплекта. Какое уж тут состязание с «Арматой»…

«СТИРАТЕЛИ КОНТИНЕНТОВ»

Впрочем, тема этого материала – не танки, а подводные ракетоносцы, поскольку именно рейтинг из пяти таких субмарин, составленный журналистами The National Interest и опубликованный на сайте издания 29 января 2019 года, наделал столько шума в России. В этот список вошли американские стратегические ракетоносцы типа «Огайо» (в боевом составе флота – 14 субмарин, каждая несет по 24 ракеты «Трайдент» II D5) и «Колумбия» (перспективная подлодка с 16 ракетами «Трайдент» II D5), а также российские «стратеги» проекта 955/955А с ракетами «Булава» и проекта 667БДРМ с ракетами «Синева», и многоцелевая атомная подлодка (МЦАПЛ) проекта 885М со знаменитыми «Калибрами».

Кто-то у нас поддержал рейтинг в том плане, что из пяти подлодок три – российские (дескать, наша взяла!). Другие – раскритиковали, указав, что он, как минимум, является некорректным, в том числе и потому, что из него исключены наши тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941, которые «в основном списаны и разобраны», но зато включена американская «Колумбия», которая пока существует лишь в виде чертежей (пусть и цифровых) и отдельных элементов ее конструкции (например, секции с пусковыми установками БРПЛ). Вызвало недоумение и включение в список российской МЦАПЛ проекта 885М «Ясень».

Кто же прав, и так ли уж точен и, самое главное, полон список субмарин, которые за полчаса могут уничтожить мир и остановить которые, как указано в подзаголовке статьи, «нет никакой возможности»? Давайте разберемся.

Американская ПЛАРБ типа «Колумбия» существует пока только в виде рисунков и чертежей, но в рейтинг ее все же включили. Фото с сайта www.navy.mil

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ

В первую очередь, отметим, что обычно к «стирателям континентов» принято относить только стратегические подводные ракетоносцы – атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, сокращенно ПЛАРБ. Именно они, будучи вооружены мощными баллистическими ракетами морского базирования (БРПЛ), оснащенными разделяющимися головными частями с боевыми блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН), способны наносить удар на межконтинентальную дальность и в буквальном смысле превращать в радиоактивную пыль целые города и страны. Хотя обратить в прах даже самый маленький континент на планете они вряд ли смогут, разве что все вместе.

Сегодня такими субмаринами обладают несколько государств: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. С некоторыми оговорками к этому элитарному клубу можно причислить КНДР и Индию, но только – с оговорками.

Ведь дальность полета ракет K-15, установленных сегодня на индийский атомоход «Арихант», – всего около 700 км, что пока не позволяет присвоить этой подлодке звание «стратега». В то же время в настоящее время в Индии активно ведется работа над более дальнобойной «лодочной» баллистической ракетой, которая получила обозначение К-4 и, как указывается в зарубежных источниках, должна обеспечивать поражение целей уже на дальности около 3,5 тыс. км. Испытания этой ракеты были начаты в 2008 году, а 19 и 24 января 2020 года были выполнены сразу две успешные ракетные стрельбы с подводного стенда, размещенного у побережья штата Андхра-Прадеш.

«К-4 почти полностью готова для начала серийного производства, – отметил в интервью изданию Times of India неназванный информированный источник. – Два испытания продемонстрировали ее способность выходить из-под воды и совершать полет по параболической траектории».

В случае если программа испытаний будет выполнена точно и в срок, уже в самое ближайшее время ракета К-4 поступит на вооружение «Ариханта». Впрочем, звание полноценного «стратега» индийская субмарина, конечно, сможет примерить на себя только тогда, когда на ее вооружении появятся перспективные баллистические ракеты К-5 и К-6, дальность полета которых составит 5–6 тыс. км. Это обеспечит им выход за установленные рамки определения «ракета средней дальности». Напомним, что, согласно классификации, примененной в соответствующих российско-американских договорах, верхний потолок здесь установлен в 5,5 тыс. км.

Примерно по той же причине в список подлодок, «способных уничтожить мир за 30 минут», не вошла и представительница Северной Кореи – межконтинентальная дальность установленных на ней ракет пока что вызывает сомнения. Пхеньян, конечно, на этом настаивает, но, судя по результатам испытаний его «Полярной звезды» (такое название в переводе на русский носит северокорейская «лодочная» баллистическая ракета KN-11) и имеющимся в открытом доступе другим данным, его ракеты все же межконтинентальными не являются. К тому же, в роли носителя этих «звезд» выступает дизель-электрическая, а не атомная подводная лодка, что существенно снижает боевой потенциал северокорейского ракетного подводного флота.

Примечательно, что такое же название – «Полярная звезда» – носило и первое семейство американских БРПЛ, более известное всем под своим оригинальным именем «Поларис» (Polaris). Причем северокорейская ракета внешне в высокой степени схожа с первыми представителями последнего («Поларис» А-1 и А-2), что позволяет предположить следующее: с учетом почти равной стартовой массы – около 14 тонн у KN-11 и 13,1–14,7 тонн у «Поларисов» А-1/А-2, а также при условии схожести характеристик твердотопливных двигательных установок и качества топлива дальность полета северокорейской БРПЛ вполне может достигать 2,0–2,5 тыс. км. Это, конечно, средняя дальность, но, строго говоря, и такая БРПЛ, будучи оснащена ядерной боевой частью, способна устроить мини-Апокалипсис для отдельно взятой страны.

А вот почему в «великолепную пятерку» не включены «стратеги» из Поднебесной – совершенно непонятно, хотя здесь экспертам все уже достаточно хорошо известно: китайские «Огромные волны», а именно так переводится название семейства БРПЛ «Цзюй Лан», созданных и разрабатываемых в интересах флота набирающего силу «красного дракона», уже уверенно ворвались в класс «лодочных» ракет межконтинентальной дальности.

Последняя модификация этой БРПЛ «Цзюй Лан-3» (Ju Lang-3, JL-3) даже по американским данным способна без проблем «простреливать» всю территорию Соединенных Штатов – от тихоокеанского побережья до атлантического. Причем «Цзюй Лан-3» оснащается уже не моноблочной ядерной головной частью, а разделяющейся с боевыми блоками индивидуального наведения. По заключению американских же военных экспертов, таких блоков на каждой ракете – 10 штук.

Испытания JL-3 начаты в конце 2018 года, причем в ходе стрельб проявилась весьма интересная особенность ракеты – судя по всему, она имеет возможность полета по различным траекториям, что снижает вероятность ее перехвата средствами противоракетной обороны США. По крайней мере, имеющимися на сегодня.

Новая ракета в первую очередь предназначена для вооружения перспективных ПЛАРБ проекта 096. Но на них также могут перевооружить и уже входящие в боевой состав подводных сил китайского флота ПЛАРБ семейства «Цзинь» (проекты 094 и 094А). Постройка последних началась более 10 лет назад и сегодня они составляют ядро морской компоненты стратегических ядерных сил Поднебесной. В настоящее время эти субмарины несут по 12 трехступенчатых БРПЛ типа JL-2, которые, как считается, являются доработанным под требования моряков вариантом твердотопливной сухопутной межконтинентальной баллистической ракеты «Дун Фэн-31» (DF-31) и оснащаются моноблочной головной частью мощностью 1 Мт.

Даже JL-2 годится отнюдь не для ближнего боя, ее дальность пуска – порядка 7–8 тыс. км, что позволяет даже от китайского побережья легко накрыть цели на территории западной части США. Однако ракета JL-3, как указывается в зарубежных источниках, имеет дальность пуска уже 11–12 тыс. км. Такими ядерными «Волнами» китайские подводники смогут наносить удары по всей Америке, даже не покидая своих прибрежных вод.

ЧТО СКАЗАТЬ О «ЯСЕНЕ»

Совершенно не логичным выглядит включение в топ-5 самых смертоносных субмарин и российского «Ясеня», потому как это – многоцелевая подводная лодка, которая предназначена не только для нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования, но и для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника. Причем вторая задача является для нее, вероятно, более приоритетной, поскольку «сотрясать континенты» будут ракетоносцы типа «Юрий Долгорукий» (проект 955/955А). Размещенные на них БРПЛ «Булава» способны стереть все в радиоактивную пыль как раз на межконтинентальной дальности.

«Атомная подводная лодка с управляемым ракетным оружием типа «Северодвинск» (по названию головной подлодки. – В.Щ.) не является подводной лодкой, вооруженной баллистическими ракетами, но, располагая 32 ракетами 3М-14К «Калибр», имеющими возможность снаряжения ядерной или обычной боевой частью и отличающимися дальностью пуска более 2500 километров, подлодки проекта 885М представляют угрозу для континентальной части США», – подчеркивают авторы статьи в The National Interest, оправдывая решение включить эту субмарину в топ-5.

Возможно, в этом и есть определенная доля истины, но тогда уж надо было включить в обзор и американскую атомную подлодку типа «Огайо», но не ту, что вооружена баллистическими «Трайдентами», а ту, которая переоборудована в носитель крылатых «Тактических Томагавков». При необходимости на каждую из четырех таких субмарин можно загрузить до 154 крылатых ракет морского базирования (КРМБ). Причем хоть сегодня ядерный вариант «Томагавка» и, как утверждается, снят с вооружения, вернуть его обратно – дело техники. Разработка же новой ядерной БЧ для КРМБ прописана в недавно принятых доктринальных документах Соединенных Штатов.

Более того, подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) типа «Огайо» могут нести еще и достаточно многочисленную группу спецназа – с необходимым вооружением и оборудованием, включая групповые носители боевых пловцов (спецназовские мини-подлодки), подводные необитаемые и беспилотные летательные аппараты и т.д.

Кстати, идея переоборудования «стратегов», подлежащих сокращению в соответствии с международными договорами, в подлодки для решения иных задач, имеет «цельнотянутое» происхождение. Первыми ее реализовали в нашей стране еще в 1980-х годах в виде нескольких программ, целью которых было переоборудование части ракетоносцев проекта 667А в носители крылатых ракет (проект 667М «Андромеда» с КР «Метеорит» и проект 667АТ «Груша» с КР «Гранат»), подлодки-носители сверхмалых подводных аппаратов и другие субмарины спецназначения. В ходе такого перерождения этих «сотрясателей континентов» два отсека, в которых располагались пусковые установки межконтинентальных БРПЛ, изымались, а на их место устанавливались новые отсеки соответствующего предназначения.

Почти два десятилетия спустя Пентагон, не мудрствуя лукаво, повторил советский опыт. В результате Военно-морские силы США обрели по-настоящему уникальный инструмент для решения весьма широкого круга задач. Наиболее красочно возможности новой подлодки охарактеризовал один из американских адмиралов, заявивший как-то на правах анонимности газете Defense Weekly: «В рамках одной субмарины мы имеем возможность выбрать либо «молот», либо же «скальпель».

Поэтому совершенно непонятно, почему вдруг наш «Ясень» способен нанести сокрушительный удар своими 32 крылатыми ракетами морского базирования, тогда как американский «молот и скальпель» с его полутора сотней «Томагавков» на это не способен. Какая-то прямо дискриминация «Топоров» получается. Возможно, что надо, как говорят, просто встать по другую сторону баррикад, и тогда все сразу же будет понятно. И действительно, конкретно для континентальной части США подлодки с «Томагавками» опасности никакой не представляют.

ЗАБЫЛИ ПРО СОЮЗНИКОВ

И, наконец, самое непонятное – почему в список пятерки «убийц» планетарного масштаба записали даже наш «Ясень», совершенно не имеющий к этому отношения, но не включили британскую ПЛАРБ типа «Вэнгард» и французскую ПЛАРБ типа «Триумфан» (в строю – по четыре подлодки каждого типа). А ведь они несут БРПЛ межконтинентальной дальности, причем «стратег» Туманного Альбиона вооружен точно такой же БРПЛ «Трайдент II» D5, что и американские ракетоносцы типа «Огайо».

Ядерные «Трезубцы», как переводится с английского название заокеанской ракеты, Вашингтон передает Лондону то ли в аренду, то ли взаймы, то ли вообще просто продает, но в любом случае делает это в нарушение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Так, еще в статье «Ключевое средство устрашения», опубликованной в журнале «Национальная оборона» за сентябрь 2012 года, генерал-майор, профессор Академии военных наук, кандидат военных наук, Заслуженный военный специалист РФ Мидыхат Вильданов и контр-адмирал, кандидат военных наук, доцент Иван Русанов, прямо указывали: «ВМС США, осуществляя военно-техническое сотрудничество с Великобританией в области стратегических наступательных вооружений, нарушают требования Статьи ХIII Договора о СНВ».

За прошедшие с тех пор годы ничего не изменилось – американцы продолжают нарушать Договор о СНВ, а в последнее время и вовсе все чаще заговорили о том, что он устарел.

С французскими субмаринами дело обстоит несколько сложнее, поскольку не все «Триумфаны» можно поставить вровень с «Огайо» или «Бореем». Дело в том, что первые три подлодки этого типа вооружены БРПЛ М45 с дальностью полета около 6 тыс. км. Впрочем, во-первых, и 6 тыс. км – это уже отнюдь не средняя дальность, а, во-вторых, даже такое незначительное ограничение в километраже ничуть не помешает французским подводникам устроить Армагеддон в миниатюре для отдельно взятой страны или даже группы стран. Если на то поступит соответствующая команда, конечно.

Зато последний из «Триумфанов», вошедший в строй в 2010 году, получил на вооружение новейшую БРПЛ М51, позволяющую выполнять стрельбу уже на дальность 8–10 тыс. км. Это полностью оправдывает имя последнего ракетоносца – «Террибль», что можно перевести с французского как «Ужасный» или «Грозный».

Почему британская и французская ПЛАРБ не вошли в список «великолепной пятерки» – точно не ясно, но, возможно, они помещены на скамейку штрафников за то, что головные субмарины этих типов, «Вэнгард» и «Триумфан», в феврале 2009 года столкнулись под водой во время боевого патрулирования. И то правда, нечего включать в почетный рейтинг тех, кто не может поделить целый Атлантический океан. Не заслужили!

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО