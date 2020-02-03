ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара

На международной выставке вооружений и военной техники DEFENCE EXPO-2020 будут представлены ЗРК семейства «Тор», производства Ижевского электромеханического завода «Купол».

В Российской армии ЗРК семейства «Тор» предназначены для защиты особо важных объектов, сопровождения войск на марше и в бою, а также прикрытия современных ЗРС большой дальности С-300-В4 и С-400 в наиболее опасной зоне малой дальности.

Российские ЗРС большой дальности заслуженно считаются лучшими комплексами в своём классе, способными эффективно бороться как с боевыми самолётами, так и с оперативно-тактическими баллистическими ракетами. Но, грозные на своих боевых позициях, С-400 (как и любые другие ЗРК БД и СД) беззащитны на марше, поскольку, в силу своих размеров и особенностей развёртывания, не могут поражать цели, находясь в движении. И они нуждаются в прикрытии со стороны ЗРК малой дальности «Тор-М2», которые способны (единственные в мире) на ходу вести боевую работу по обнаружению и перехвату средств воздушного нападения.

К тому же применение ЗРС С-400 против недорогих, но многочисленных СВН, таких как БПЛА, ведёт к преждевременному расходу боезапаса. Поэтому совместной боевой работе ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» нет альтернативы. В боевых порядках эшелонированной системы противовоздушной обороны ЗРК семейства «Тор» служат надёжными помощниками и защитниками своих более крупных и дальнобойных собратьев, обеспечивая их безопасность и оптимальный режим боевого применения.

Особенности применения ЗРК «Тор-М2» совместно с ЗРС С-300 и С-400 посетители DEFENCE EXPO-2020 смогут увидеть в фильме, который будет демонстрироваться на экранах единой экспозиции предприятий Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в состав которого входит и ИЭМЗ «Купол». Также в составе единой экспозиции будут представлены масштабные модели боевых машин ЗРК «Тор-М2Э», «Тор-М2К», а также автономного боевого модуля «Тор-М2КМ» в трех вариантах: стационарном и с размещением на полуприцепе и колесном шасси.

Широкая диверсификация по несущей базе является одной из особенностей ЗРК семейства «Тор». В базовым варианте ЗРК размещается на гусеничном шасси («Тор-М2», «Тор-М2Э») и может эффективно применяться, в том числе, и на пересеченной местности. Для применения в регионах с тяжелыми климатическими условиями и/или в условиях бездорожья создан ЗРК «Тор-М2ДТ» с размещением на двухзвенном гусеничном транспортёре повышенной проходимости. Колесный вариант – «Тор-М2К», напротив, лучше подходит для стран с развитой сетью автомобильных дорог. Также разработан автономный боевой модуль, который может использоваться стационарно, либо размещаться на любых шасси или платформах достаточной грузоподъёмности, в т. ч. – ж/д платформе или корабельной палубе (последний вариант размещения в 2016 прошёл успешные испытания в открытом море). Широкая диверсификация по несущей базе расширяет сферы применения комплекса и повышает его конкурентоспособность, поскольку позволяет заказчику выбрать вариант, оптимально соответствующий стоящим перед ним задачам, или даже разместить его на шасси собственного производства.

По совокупности своих боевых и эксплуатационных возможностей, ЗРК семейства «Тор» не имеют себе равных, чем и объясняется тот факт, что эти комплексы стоят на вооружении не только Российской Армии, но и многих других армий мира.