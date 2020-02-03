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Журнал ОБОРОНА РОССИИ

ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара

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Тор-М2
Тор-М2.
Источник изображения: iz.ru

На международной выставке вооружений и военной техники DEFENCE EXPO-2020 будут представлены ЗРК семейства «Тор», производства Ижевского электромеханического завода «Купол».


В Российской армии ЗРК семейства «Тор» предназначены для защиты особо важных объектов, сопровождения войск на марше и в бою, а также прикрытия современных ЗРС большой дальности С-300-В4 и С-400 в наиболее опасной зоне малой дальности.


Российские ЗРС большой дальности заслуженно считаются лучшими комплексами в своём классе, способными эффективно бороться как с боевыми самолётами, так и с оперативно-тактическими баллистическими ракетами. Но, грозные на своих боевых позициях, С-400 (как и любые другие ЗРК БД и СД) беззащитны на марше, поскольку, в силу своих размеров и особенностей развёртывания, не могут поражать цели, находясь в движении. И они нуждаются в прикрытии со стороны ЗРК малой дальности «Тор-М2», которые способны (единственные в мире) на ходу вести боевую работу по обнаружению и перехвату средств воздушного нападения.


К тому же применение ЗРС С-400 против недорогих, но многочисленных СВН, таких как БПЛА, ведёт к преждевременному расходу боезапаса. Поэтому совместной боевой работе ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» нет альтернативы. В боевых порядках эшелонированной системы противовоздушной обороны ЗРК семейства «Тор» служат надёжными помощниками и защитниками своих более крупных и дальнобойных собратьев, обеспечивая их безопасность и оптимальный режим боевого применения.


Особенности применения ЗРК «Тор-М2» совместно с ЗРС С-300 и С-400 посетители DEFENCE EXPO-2020 смогут увидеть в фильме, который будет демонстрироваться на экранах единой экспозиции предприятий Концерна ВКО «Алмаз-Антей», в состав которого входит и ИЭМЗ «Купол». Также в составе единой экспозиции будут представлены масштабные модели боевых машин ЗРК «Тор-М2Э», «Тор-М2К», а также автономного боевого модуля «Тор-М2КМ» в трех вариантах: стационарном и с размещением на полуприцепе и колесном шасси.


Широкая диверсификация по несущей базе является одной из особенностей ЗРК семейства «Тор». В базовым варианте ЗРК размещается на гусеничном шасси («Тор-М2», «Тор-М2Э») и может эффективно применяться, в том числе, и на пересеченной местности. Для применения в регионах с тяжелыми климатическими условиями и/или в условиях бездорожья создан ЗРК «Тор-М2ДТ» с размещением на двухзвенном гусеничном транспортёре повышенной проходимости. Колесный вариант – «Тор-М2К», напротив, лучше подходит для стран с развитой сетью автомобильных дорог. Также разработан автономный боевой модуль, который может использоваться стационарно, либо размещаться на любых шасси или платформах достаточной грузоподъёмности, в т. ч. – ж/д платформе или корабельной палубе (последний вариант размещения в 2016 прошёл успешные испытания в открытом море). Широкая диверсификация по несущей базе расширяет сферы применения комплекса и повышает его конкурентоспособность, поскольку позволяет заказчику выбрать вариант, оптимально соответствующий стоящим перед ним задачам, или даже разместить его на шасси собственного производства.


По совокупности своих боевых и эксплуатационных возможностей, ЗРК семейства «Тор» не имеют себе равных, чем и объясняется тот факт, что эти комплексы стоят на вооружении не только Российской Армии, но и многих других армий мира.

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
С-300
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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3 комментария
№1
03.02.2020 17:35
Цитата
И они нуждаются в прикрытии со стороны ЗРК малой дальности «Тор-М2», которые способны (единственные в мире) на ходу вести боевую работу по обнаружению и перехвату средств воздушного нападения.
"Панцири" об этом уже знают? ))

Наши КБ уже между собой что ли бьются за звание "не имеющий аналогов в мире"? )
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№2
03.02.2020 18:38
Относительно войны низкой интенсивности констатируем, что специализированных зенитных комплексов в Сухопутных войсках нет. ТОР несет аж 8 шт. ракет, а залп бармалейской РСЗО составляет 20 ракет.  Одна ракета ТОРА стоит 1,5 млн. рублей. Реактивный снаряд РСЗО 20 тыс. руб. Где здесь логика экономики войны? Наиболее приемлемые характеристики у комплекса «Панцирь-С1» на колесной базе. Но он явно несет недостаточное артиллерийское вооружение. Конечно, об адекватной броне  и говорить нечего.
  Другие претенденты на ПВО в войне низкой интенсивности комплексы "Тунгуска" или «Тор». Комплексы хорошие по всем показателям. Только опять возникает вопрос. Цена этих комплексов для войны низкой интенсивности неприемлемая. За излишнее качество хороший хозяин платить не должен. В связи свыше изложенными аргументами  пора переходить на артиллерийские системы ПВО, калибром 57 мм или 100 мм. Но инертность мышления и выгода большой цены для ОПК  перекрывает любое значимое движение финансовых средств в артиллерийском направлении.
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№3
03.02.2020 19:18
Скорость противорадиолокационных ракет растёт, а "Тор-М2" не может перехватывать цели со скоростью более 800 м/с. Так что в этом отношении "Панцирь-С1", а тем более "Панцирь-СМ" предпочтительнее, чем "Тор-М2КМ" для прикрытия С-400. А "Тор-М2" желательно С-300В4 придавать для защиты, по крайней мере пока "Панцирь-СМ" на гусеничном шасси до ума не доведут. А в Сухопутных войсках нужны и тот и другой комплексы. Ни кто же не говорил, что "Тор" и "Тунгуска" друг с другом конкурируют и один из этих ЗРК должен заменить другой.
Кстати, на табличке данные по "Тор-М1", а не "Тор-М2".

Цитата, Борис Алексеевич сообщ. №2
Относительно войны низкой интенсивности констатируем, что специализированных зенитных комплексов в Сухопутных войсках нет.
А у кого-то есть? "Кипат Барзель" что ли? Так он тоже не может полный залп одной пусковой установки "Града" перехватить.

Цитата, Борис Алексеевич сообщ. №2
ТОР несет аж 8 шт. ракет, а залп бармалейской РСЗО составляет 20 ракет.
Вообще-то 16 штук. И в батарее по 4–6 ПУ. Вот только, как я упоминал выше, ни один ЗРК в мире полный залп даже одной ПУ РСЗО малого калибра не перехватит.

Цитата, Борис Алексеевич сообщ. №2
Одна ракета ТОРА стоит 1,5 млн. рублей. Реактивный снаряд РСЗО 20 тыс. руб.
Отстали от жизни. И ракеты "Тора" уже более 6 миллионов рублей стоят, и современные ракеты "Торнадо-Г" по 50–100 тысяч и более, а управляемые будут ещё дороже.

Цитата, Борис Алексеевич сообщ. №2
Где здесь логика экономики войны?
В том, чтобы реактивный снаряд за 20000 рублей не прилетел в самолёт за несколько миллиардов?

Цитата, Борис Алексеевич сообщ. №2
Другие претенденты на ПВО в войне низкой интенсивности комплексы "Тунгуска"
Уже пробовали в Чечне. Получилось не очень. Да и устаревают они. Лет через десять заменять нужно будет.

Цитата, Борис Алексеевич сообщ. №2
пора переходить на артиллерийские системы ПВО, калибром 57 мм или 100 мм.
Как бы уже переходят. ЗАК-57 завершил госиспытания. В Италии и Китае с 76-мм ЗСУ экспериментируют. Вот только они пойдут как дополнение к ЗРК, а не как их замена.
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