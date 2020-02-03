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Интерфакс-АВН

Роскосмос не планировал участвовать в Singapore Airshow - пресс-служба

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Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Роскосмос не собирался направлять делегацию на выставку Singapore Airshow, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

"Участие представителей Госкорпорации "Роскосмос" в Singapore Airshow не было запланировано" - сказали в пресс-службе корпорации.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что несколько участников выставки от России, в том числе Роскосмос, сократили численность делегаций в связи с распространением коронавируса.

В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили сокращение своей делегации.

"Учитывая динамику распространения короновируса и общие рекомендации Росздравнадзора, принято решение о значительном сокращении участия в международной выставке в Сингапуре", - заявили в корпорации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сингапуp
Компании
ОАК
Роскосмос
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