ОАК сократит участие в Singapore Airshow из-за коронавируса - корпорация

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) решила сократить участие в выставке Singapore Airshow 2020 из-за коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в ОАК.

"Учитывая динамику распространения короновируса и общие рекомендации Росздравнадзора, принято решение о значительном сокращении участия в международной выставке в Сингапуре", - заявили в корпорации.

Ранее в воскресенье газета "Ведомости" сообщила, что численность российских участников на одной из крупнейших авиационных выставок мира Singapore Airshow 2020, которая должна пройти с 11 по 16 февраля, будет существенно сокращена из-за распространения коронавируса.

"Весь топ-менеджмент компаний, традиционно представлявших свою продукцию в Сингапуре, отказался от посещения страны из-за распространения коронавируса", - пишет газета со ссылкой на двух сотрудников предприятий оборонной промышленности и человека, близкого к аппарату правительства.

По словам одного из них, от участия отказалось руководство ОАК, холдинга "Вертолёты России", компании "Рособоронэкспорт", госкорпораций "Роскосмос" и "Ростех".

"Все они ориентировались на рекомендации Росздравнадзора, говорит собеседник в аппарате правительства: по состоянию на 1 февраля в Сингапуре зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом, эта цифра, очевидно, не окончательная и имеет тенденцию к росту. Поэтому вместо нескольких сотен участников на выставку поедет несколько десятков специалистов технического профиля, призванных лишь обозначить присутствие России", - сказано в публикации.