Donya-e eqtesad (Иран): поставки С-400 – в основе российско-иракского сближения

Россия и Ирак согласовали поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Багдад. Эти шаги Ирака последовали после того, как в Багдаде разочаровались в действиях Международной коалиции по борьбе с ИГ* во главе с США.

ИА "Фарс": в Комиссии по безопасности и обороне парламента Ирака сообщили, что советник по национальной безопасности страны в ходе своего визита в Москву смог согласовать с российским руководством условия поставок России в арабскую страну зенитно-ракетных комплексов С-400.

Комиссия по обороне и безопасности в парламенте Ирака уже сообщила об основных итогах недавнего визита в Россию советника премьер-министра страны по вопросам национальной безопасности страны Фалеха аль-Файяда.

Представитель Комиссии по нацбезопасности Карим Алеви подтвердил, что Россия соглашается продать Ираку комплексы С-400, и все существовавшие здесь вопросы и проблемы нашли свое разрешение.

Местный телеканал "Аль-Ахад", ссылаясь на Алеви, сообщил, что эти шаги Ирака последовали после того, как в Багдаде разочаровались в действиях Международной коалиции по борьбе с ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ - прим.ред.) во главе с США, а также признали "ложными" обещания США вооружить иракскую армию.

Член комиссии по нацбезопасности пояснил, что обещания США о поставках вооружения в иракскую армию, прозвучавшие еще в 2003 году, остаются невыполненными до сих пор. Представитель парламента Ирака также напомнил, что и правительство и парламент Ирака "сделали свои выводы" после лживых обещаний США по поставкам оружия в иракскую армию и модернизации оборонной мощи страны.

Алеви также подчеркнул, что вследствие данной проблемы в Ираке пришли к выводу, что в целях получения высокотехнологичного оружия, в особенности вооружения, предназначенного для обороны, в частности, комплексов С-400, необходимо начать переговоры с Россией. В итоге советнику по нацбезопасности страны было поручено посетить Россию, чтобы начать переговоры по приобретению ПЗРК С-400, а также другого вооружения. Согласие российских официальных лиц в итоге визита Аль-Файяда в Россию получить удалось, подчеркнул Алеви.

Однако Аль-Файяд совершал поездку в Москву еще в начале минувшего сентября, когда ему также удалось встретиться с рядом российских официальных лиц, в частности, с Николаем Патрушевым, секретарем Совета безопасности России и некоторыми другими военными руководителями.

По сообщению ряда обозревателей, в течение нынешнего визита Аль-Файяда в Москву были также изучены разные вопросы двусторонних отношений, рассмотрены возможности для их укрепления, однако переговоры о закупках Ираком высокотехнологичных ракетных комплексов были приоритетной задачей визита.

Следует отметить, что переговоры о покупках зенитно-ракетных комплексов начались как раз тогда, когда позиции местного шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" неоднократно подвергались обстрелу в разных районах страны. Как стало известно, нападения совершались при поддержке Израиля, его союзников в регионе, в частности, сосредоточенных здесь американских военных и боевиков, принадлежащих к формированиям курдов, именуемых "Демократическими силами Сирии". Ряд официальных источников страны, а также местные аналитики подчеркивали, что обстрелы велись не с оккупированных "Палестинских территорий", а совершенно из других районов, в частности, с территории восточной Сирии, а именно, из тех районов, которые находятся под контролем боевиков "Демократических сил".