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Известия.ru

Пентагон выделит помещения на 1 тыс. человек для карантина из-за коронавируса

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Liu Jie

Глава министерства обороны США Марк Эспер распорядился выделить помещения для приема 1 тыс. человек, которые могут быть отправлены на карантин из-за подозрения на коронавирус. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Карантин будет оборудован для прибывающих из-за рубежа, уточнил Хоффман в Twitter.

Он добавил, что пока помощь военного ведомства сводится лишь к предоставлению помещений по просьбе минздрава США.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Предположительно источником коронавируса стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 11 тыс. случаев заражения, 259 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

В России выявлено два случая заражения — в Тюменской области и Забайкальском крае, пациент в Забайкалье уже идет на поправку. Минздрав РФ выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

Гражданам РФ рекомендовано воздержаться от посещения Китая. Россиян будут эвакуировать из КНР с привлечением самолетов ВКС и через автомобильные пункты пропуска в Приморье. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе страны.

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