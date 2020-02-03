Помощник Зеленского заявил, что украинские власти прорабатывают планы превращения Донбасса в процветающий регион

Киев. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отмечает, что украинская власть уже думает над тем, как будет восстанавливать и развивать Донбасс, чтобы после прекращения войны этот регион стал успешным и процветающим.

"Безусловно, уже сегодня мы говорим и думаем о развитии. Сегодня, например, заканчивается работа по формированию с Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса", - сказал он в интервью создателю YouTube-канала "KRYM - критическое мышление" Владимиру Федорину.

По мнению Ермака, это будет самая большая победа Украины, когда после прекращения войны этот регион станет успешным и процветающим.

"Что касается экономики, знаете, в жизни так иногда бывает, что сегодня всё, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может быть, в будущем это будет какой-то новейший экономический хаб, и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом", - рассуждает помощник Зеленского.