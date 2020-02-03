«Полет дружбы» русских «Медведей» Пентагон расценил как акт агрессии

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки назвало «агрессивным» полет двух российских бомбардировщиков Ту-160, которые приблизились к воздушному пространству Канады.

Об этом сообщило канадское агентство TVA Nouvelles.

Бомбардировщики совершали перелет за полярным кругом. При этом в организации признали, что российские самолёты оставались строго в международной зоне и не нарушили воздушное пространство ни Канады, ни США.

«Наши противники продолжают модифицировать свои системы дальнего радиуса действия и идут на всё более агрессивные шаги, включая сближение с Соединёнными Штатами и Канадой», - цитирует TVA Nouvelles комментарий командующего воздушно-космической обороной Северной Америки Терренса О’Шонесси.

Сам О’Шонесси заявил, что у его организации только одна цель - защищать США и Канаду.

Накануне о полете двух Ту-95МС (по кодификации НАТО Bear «Медведь») сообщило командование Дальней авиацией ВКС России. В комментарии экспертов этот первый в 2020 году полет назван «полетом дружбы к берегам когда-то русской Аляски».