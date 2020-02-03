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Независимое военное обозрение

Пентагон продемонстрировал миру концепт своей новой ядерной дубинки

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B-21
B-21.
Источник изображения: facebook

На Facebook размещены фото перспективного бомбардировщика B-21в трех экземплярах

ВВС США разместили на своей официальной странице в Facebook изображения концепта перспективного стелс-бомбардировщика B-21в трех экземплярах. Все эти модели размещены в разных местах( по одному экземпляру). Один из концептов находится в ангаре на базе ВВС ШАС Дайсс (Dyess), которая расположена недалеко от города Абилин (штат Техас). На ней, как известно, дислоцируется 7-е авиакрыло(полк) бомбардировщиков. Вторая модель сфотографирована в ангаре базы Эллсворт (Ellsworth), вблизи от города Рэпид (штат Северная Дакота). Здесь пункт дислокации 28-го бомбардировочного авиакрыла и 12-го командования ВВС США. Третий – размещен на авиабазе Уайтмен (Whiteman), находится в 120 км на юго-восток от города Канзас-Сити (штат Миссури). Здесь – место дислокации 509-го авиакрыла бомбардировщиков, на вооружении которого состоят В-2(самолеты бомбардировщики, исполненные по технологии стелс).

Как сообщалось ранее, новые бомбардировщики B-21создаются в виде универсальных машин и должны полностью заменить в Военно-воздушных силах Америки ударные самолеты дальней авиации B-1 Lancer и стесл-бомбардировщик B-2 Spirit к середине 20-х годов текущего столетья.

По замыслу командования ВВС США и разработчика – перспективный дальний бомбардировщик B-21 будет способен преодолевать зону ПВО противника и наносить удары высокоточным оружием в любой части света. В гибридных войнах ему отводится роль карательного инструмента, B-21 действующего во имя интересов и национальной безопасности Америки.

Министр обороны США заявил, что B-21 Raider станет основой оборонительной стратегии Америки, это будущий костяк будущего ударных сил ВВС и надежный сдерживающий потенциал на перспективу. Его разработка стартовала еще в 2014 году, есть сведения, что самолет будет компактнее чем B-2 Spirit7 Вес нового бомбардировщика не превысит 100 т а размах крыла - 40м. Его оснастят двигателями Pratt & Whitney. Силовые установки этой компании используются на самолетах F-22(F-119) и F-35(F-135). Ранее в открытых источниках фигурировало сообщение о том, что B-21 Raider получи два двигателя F-135, этот шаг делается для унификации производства американских ударных самолетов. Перспективный бомбардировщик будет способен нести и гравитационные бомбы, ракетное вооружение в обычном и ядерном вариантах. Самолеты-невидимки B-21 войдут в состав ядерной триады США. Всего планируется произвести 100 таких машин.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-22
F135
В-1В Lancer
Компании
Pratt&Whitney
Проекты
Ядерный щит
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