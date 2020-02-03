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Интерфакс-АВН

Акция ВДВ стартует в восьми городах РФ к 75-летию Победы - Минобороны

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Высадка десанта во время учений ВДВ. Архивное фото
Высадка десанта во время учений ВДВ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Участники марш-броска преодолеют 7,5 тыс. км

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Комбинированный марш-бросок команд Воздушно-десантных войск, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию образования ВДВ, стартует в субботу одновременно из восьми городов России.

"Десантникам семи соединений ВДВ и курсантам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища предстоит преодолеть на лыжах и в пешем порядке (при отсутствии снежного покрова) более семи с половиной тысяч километров", - сказано сообщении Минобороны России, поступившем в "Интерфакс".

Всего в комбинированном марш-броске примут участие более 250 военнослужащих в составе восьми команд по 30 человек.

Командующий ВДВ Андрей Сердюков по каналам видеоконференцсвязи из Центра управления командования ВДВ в Москве даст единый старт командам-участницам.

В ходе марш-броска его участники посетят более 100 населённых пунктов, среди которых четыре города-Героя и 14 городов воинской славы. Здесь пройдут памятные мероприятия на воинских мемориалах с отданием почестей воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также в локальных военных конфликтах. Состоятся встречи с ветеранами, в образовательных учреждениях будут проведены уроки мужества.

"Кроме того, участники марш-броска продемонстрируют показательные выступления по строевой подготовке и рукопашному бою, представят новейшие образцы стрелкового вооружения", - информирует военное ведомство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
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