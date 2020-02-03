В ходе полета в Арктике российские бомбардировщики не нарушали воздушное пространство США и Канады - NORAD

Вашингтон. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Два стратегических бомбардировщика ВКС РФ Ту-160, которые в пятницу совершили полеты в Арктике близи североамериканского континента, не входили в воздушное пространство США и Канады, сообщило Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"В пятницу, 31 января 2020 года, NORAD идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО, - говорится в сообщении. - Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады".

"Наши противники продолжают бряцать своими системами вооружений дальнего действия и демонстрировать все более агрессивные усилия, включающие подлеты к Соединенным Штатам и Канаде", - заявил командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси. При этом он заверил, что NORAD находится в полной боеготовности для защиты Северной Америки от нападения.

По данным западных авиационных ресурсов, полет российских стратегов в Северном Ледовитом океана проходил к северу от Аляски и северо-западу от Канады.

Как сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, Северного Ледовитого океана.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время полета самолеты дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе. Продолжительность полетного задания составила более 16 часов.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, добавили в ведомстве.