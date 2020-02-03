Депутат бундестага выступил против подготовки НАТО к войне с Россией

Суверену и вассалам следует переоценить свои позиции

Страны – члены НАТО и, прежде всего, США активно готовятся к проведению учений «Защитник Европы 2020» (Defender Europe 2020). Эти весьма масштабные маневры, в которых примут участие почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран блока, весной этого года пройдут на территории 10 европейских стран, включая Германию, Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и Грузию. В учениях примут участие воинские формирования 18 государств.

Военные лидеры Америки и Североатлантического союза в последние годы многократно заявляли о возникновении новых угроз и вызовов их безопасности, требующих адекватного ответа. С этой целью ведется разработка новой стратегии одновременного ведения боевых действий на сухопутных и морских ТВД, в воздухе, в космосе, а также в кибернетическом и в электромагнитном пространствах. Эту стратегию теоретики Пентагона именуют Multi-Domain Battle. Как отмечают многие зарубежные и отечественные аналитики, проверка этой стратегии, направленной прежде всего на Россию, и будет основной из задач отработки сформулированных постулатов в реальных условиях на восточно-европейском ТВД.

Столь масштабная тренировка войск НАТО у границ России вызывает серьезную озабоченность ряда объективно мыслящих зарубежных политиков. Так, в частности, депутат бундестага от партии левых и член Парламентской ассамблеи НАТО Александер Ной (Alexander Neu) в статье, опубликованной 27 января на портале критической журналистики Die Freiheitsliebe, написал, что необходимость проведения этих учений руководство блока аргументирует изменениями, произошедшими на мировой арене после 2014 года, и возникновением угрозы безопасности европейских стран, прежде всего, партнёрам Америки в Восточной Европе.

Как отмечает депутат, «именно из-за такой аргументации необходимо провести критическую переоценку развития событий во внешней политике и политике безопасности Европы за последние три десятилетия». По его мнению, обоснование необходимости учений строится на наличии угрозы, источником которой является прямо не называемая, но подразумеваемая Россия. Указание на 2014 год, отмечает Ной, связаны с конфликтом на Украине, принявшем особенно острую форму с конца 2013 года, и продолжающемся до сих пор. Указание на партнёров по альянсу в Восточной Европе, по убеждению, немецкого парламентария, также нуждается в подробном рассмотрении и оценке в ретроспективном плане.

Депутат напомнил о том, что бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР Михаил Горбачёв в середине 1980-х гг. проводил политику ослабления напряжённости, которая в итоге привела к исчезновению конфронтации между Востоком и Западом. Советское руководство осуществило смену политической парадигмы, отказалось от политики нагнетания напряжённости и стало руководствоваться принципами обеспечения общей безопасности как в евроатлантическом пространстве, так и на своей территории.

Появилось понятие общего европейского дома и политические силы Запада приветствовали этот новый курс. Однако, как выяснилось потом, их одобрение было только декларативным, подчеркнул Александер Ной. После окончания холодной войны, восстановления единства Германии, прекращения действия Варшавского договора и распада СССР, США объявили себя победителем в холодной войне. Все идеи о коллективном согласии и общей безопасности были выброшены на свалку истории. Обещания Вашингтона не расширять НАТО на восток и не выдвигать свои войска за пределы сложившихся границ, данные в рамках переговоров об объединении Германии, если Советский Союз согласится на то, чтобы единая страна осталась членом блока, оказались «ложью и обманом», констатировал Ной.

Депутат отметил, что советская сторона позволила себя обмануть, отказавшись от закрепления данного обещания в договоре. Это была «непростительная ошибка становившегося всё более недееспособным советского руководства при Горбачёве». Всем известно, что было дальше: в 1999 году НАТО, руководствуясь принципом «открытых дверей», начало последовательно расширяться. Этот процесс продолжается

до сих пор. В данный момент происходит интеграция Македонии, ради вступления в военный союз изменившей название на Северную Македонию, несмотря на то что население страны проголосовало на референдуме против смены названия. Кроме того, в состав НАТО вошли постсоветские республики. На протесты России за океаном и в Европе политики и администраторы просто не обращали внимания.

Краткосрочная война между Москвой и Тбилиси в 2008 году стала первой оборонительной акцией России против расширения западной сферы влияния на постсоветском пространстве, утверждает представитель левого крыла немецких политиков. «Поддержанный Западом переворот на Украине в 2014 году с целью интеграции страны в евроатлантическую зону влияния, последовавшее за ним отделение Крыма и его нарушающая международное право интеграция в Российскую Федерацию, война на востоке Украины, а также сирийская война - всё это реальные формы проявления геополитической и геоэкономической борьбы за власть», - утверждает в своей статье Александер Ной.

По его мнению, Россия по-прежнему занимает оборонительную позицию - она «защищает ещё оставшиеся у неё регионы влияния - в том числе военными средствами, там, где это возможно». Политика «открытых дверей» НАТО, подразумевающая расширение на Восток, остаётся официальной программой действий стран альянса. Помимо установленного регламента придания заявителям статуса полноправного члена блока, существуют программы и институты НАТО в Грузии, на Украине, в Молдавии и других странах, которые должны способствовать подготовке к их принятию в военный союз. «Смена парадигмы политики обеспечения безопасности в направлении взаимопонимания и деэскалации с Россией не является элементом мышления и действий самопровозглашённого победителя в холодной войне», - подчёркивает автор статьи. Победитель снова хочет воспользоваться своим правом на получение геостратегических трофеев.

В связи с этим война в Грузии и конфликт на Украине воспринимаются западными аналитическими центрами, политическими кругами и многими СМИ как «необоснованное бесстыдство» Кремля. Россия выставляется агрессором, который больше не хочет подчиняться «новому миропорядку» победителя холодной войны Америки и «европейскому мирному порядку», декларируемому ЕС и НАТО.

Альянс продолжает продвигать свою военную инфраструктуру к российским границам, а США нарушает своё обещание, данное в 1990 году, констатирует немецкий политик. Реакцию России и её меры обороны против агрессии НАТО под руководством Вашингтона западные страны объявляют угрозой. «Это перевёрнутое с ног на голову восприятие, будто мы хорошие, к сожалению, с полной убеждённостью распространяет большинство СМИ и журналисты Запада», - считает Александер Ной.

«Поскольку Российская Федерация больше не готова пассивно наблюдать за мотивированной геополитическими и империалистическими интересами политикой США и их европейских вассалов, страны НАТО активно вооружаются (2 процента ВВП) и тренируют свои войска на театрах боевых действий, расположенных в непосредственной близости к российским границам, чтобы показать, кто сегодня доминирует в Европе как военная сила», - объясняет депутат.

Ной отмечает, что впериод с 2014-го по 2018 год НАТО провело в четыре раза больше учений, чем Россия. Именно такой ответ он получил на запрос, направленный правительству Германии. Однако, поскольку подобная констатация фактов носит разоблачительный характер и выглядит глупо, соответствующий отчёт о действительном положении дел был закрыт для широкой общественности, сообщил в своей статье депутат.

С его точки зрения, предстоящие учения являются непосредственной демонстрацией политики, проводимой с позиции силы и основанной на военных возможностях членов НАТО. По инициативе США уже произошла смена политической парадигмы в отношении тех стран, которые бросают вызов притязаниям на гегемонию и властным амбициям США и их вассалов. Пока Россия и Китай были слабыми, Запад мог безо всяких опасений расширять своё «имперское пространство», а роль главного врага была отдана международному терроризму.

Однако с тех пор как Москва и Пекин, а затем и Тегеран начали всё более самостоятельно формулировать собственные интересы и занимать независимые позиции, западные политики стали рассматривать и как помеху (Куба, Сирия, Иран) и как противников (Россия и Китай) внедрения «либерального», т.е. имперского миропорядка, отмечает автор.

«США новую эпоху международных отношений понимают, как борьбу крупных держав, в которой разрешено всё. Международное право надолго практически прекращает свое действие, а исламистские террористы в Северной Африке и на Ближнем Востоке, с которыми надо бороться, как и фашистские националисты на Украине, стали неофициальными союзниками в геополитической и геоэкономической борьбе», - пишет Ной Правда он отмечает, что Россия, Китай и Иран также используют в конфликтах сомнительные третьи силы.

Как глава фракции левых в комитете по обороне парламента германии 1 октября прошлого года Александер Ной получил письменное уведомление о запланированных учениях «Защитник Европы 2020». Содержание и формулировки этого документа показывают, с каким рвением Германия стремится в них участвовать и какой хорошей опорой она может стать Америке в ее устремлениях, отмечает политик, подкрепляя свои слова цитатой из этого письма: «Германия очень заинтересована в том, чтобы в рамках учений Defender 2020 доказать, что как транспортная артерия и страна транзита, она может исполнить свою центральную роль в НАТО и тем самым внести существенный вклад в общеевропейскую и евроатлантическую безопасность».

Генеральный инспектор бундесвера Цорн (Zorn), являющийся автором указанного документа, просит его адресатов поддержать этот «чрезвычайно важный для Германии и трансатлантического альянса замысел» и способствовать его осуществлению. По свидетельству Ноя, он пришел в ужасе от того, что Германия должна стать тыловой территорией и транспортным узлом для возможной войны против России - по крайней мере, в рамках этих учений. Как подчеркнул глава фракции левых в комитете бундестага по обороне, он вовсе не намерен помогать проведению маневров Defender 2020. Напротив, он призывает общественность Германии и других стран НАТО оказать этим учениям всяческое сопротивление.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»