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Интерфакс-АВН

США продолжат передавать РФ информацию для нейтрализации террористической угрозы - посол в Москве

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: Антон Денисов/РИА "Новости"

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - США и впредь будут делиться с РФ информацией, способствующей нейтрализации террористической угрозы, заявил в интервью "Интерфаксу" посол США в Москве Джон Салливан.

"Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно относятся ко всему, что угрожает жизни американских и российских граждан. Мы продолжим передавать информацию в соответствующие ведомства Российской Федерации для защиты жизни невинных людей", - сказал Салливан.

В конце декабря сообщалось, что в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

"Я не хочу вдаваться в детали этого конкретного дела, но наша совместная работа по обнаружению угрозы и обмену важной информацией в течение некоторого времени стала ключевой для нейтрализации угрозы россиянам и другим гражданам в России. Мы надеемся, что она сможет послужить примером для будущего сотрудничества как в области борьбы с терроризмом, так и в других областях", - подчеркнул Салливан.

29 декабря 2019 года ЦОС ФСБ сообщил, что на основании полученной от американских партнеров информации 27 декабря были задержаны два гражданина России, намеревавшихся совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге.

В ЦОС отметили, что "у задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие ими подготовку терактов, они дают признательные показания".

Следственными органами ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

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Страны
Ливан
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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