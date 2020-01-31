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Спасут ли мир ядерные боеголовки пониженной мощности - АПЛ США в мировом океане

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Источник изображения: vpk-news.ru

На патрулирование в Атлантику вышла американская стратегическая атомная подводная лодка USS Tennessee (SSBN-734) типа Ohio, которая первая получила на вооружение баллистические ракеты Trident II D5 с новыми термоядерными боевыми блоками пониженной мощности W76-2 (до 5 килотонн).

Как сообщила Федерация американских ученых, в конце 2019 года USS Tennessee вышла из военно-морской базы «Кингс-Бей», на ее борту две ракеты из двадцати оснащены новыми боеголовками малой мощности W76−2, остальные 18 ракет - известными боеголовками W76−1 мощностью 90 килотонн и W88 мощностью 455 килотонн. АПЛ вернулась на базу 11 января 2020 года.

Отмечается, что это первое появление данного типа ядерной боеголовки с момента опубликования администрацией президента США Дональда Трампа намерений в вопросах совершенствования своего ядерного арсенала.

Разработка термоядерных боевых блоков пониженной мощности W76-2 велась по заказу Белого дома с 2018 года. Их производство находится на заводе Pantex в штате Техас. Точные характеристики новых боевых блоков не раскрываются, но известно, что их мощность составляет около пяти килотонн. По замыслу властей США, это позволит ограничить зоны поражения и существенно снизить потери среди мирного населения.

Эксперты обращают внимание на то, что у этой военной концепции есть существенный недостаток - в случае военного конфликта противник не будет знать, что против него запущена ракета с маломощным блоком и в ответ инициирует полномасштабный ядерный удар.

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