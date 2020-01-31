США заказали места своим астронавтам в российских "Союзах" для полетов на МКС осенью 2020 года и весной 2021 года

Самара. 30 января. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты получат два места на российских кораблях "Союз-МС" для полетов на МКС осенью 2020 и весной 2021 года, сообщил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

"Пока никаких окончательных решений нет, все в стадии переговоров. Они заказали еще два места на октябрьский старт этого года и весенний старт следующего года", - сказал Власов.

Он сообщил, что контракт на дополнительные места для американских астронавтов пока находится на согласовании, отметив, что у NASA пока нет календарного плана начала подготовки россиян к полетам на американских кораблях из-за их неготовности.