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Военное обозрение

В Пентагоне назвали имена погибших при крушении самолёта в Афганистане

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Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Министерство обороны США выпустило официальное заявление по поводу крушения в афганской провинции Газни американского военного самолета Bombardier E-11A BACN. Согласно опубликованным данным, в авиакатастрофе погибли двое американских летчиков, которые были единственными людьми на борту. Об этом сообщает "Военный Осведомитель".

По данным Пентагона, при крушении самолета 27 января в провинции Газни Афганистана погибли 46-летний подполковник Пол Восс и 30-летний капитан Райан Фанеуф. При этом утверждается, что пилоты были единственными людьми на борту самолета, никаких сотрудников ЦРУ там не было. Утверждается, что личностности пилотов уже идентифицированы экспертами, их тела удалось эвакуировать с места крушения еще во вторник, 28 января.

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Власти провинции Газни подтверждают факт эвакуации останков пилотов с места крушения. Точное количество забранных тел не сообщается, но по словам главы провинциальной законодательной ассамблеи Насира Ахмада Факири, американцы забрали останки, по крайней мере, двух человек.

Напомним, что 27 января в афганской провинции Газни потерпел крушение военный самолет Bombardier E-11A BACN из состава авиакрыла 451-го тактического воздушного узла связи. Это формирование базируется на военном аэродроме афганского Кандагара. Самолет упал на территории, подконтрольной запрещенному в России движению Талибан.

Представители талибов заявили, что самолет был сбит боевиками движения, а среди погибших было несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ.

В Пентагоне заявили, что США нет свидетельств того, что разбившийся самолет был сбит. В среду представитель Управления гражданской авиации Афганистана сообщил, что причиной крушения самолета стал "отказ двигателя"

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Компании
Bombardier
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