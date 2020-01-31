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Интерфакс-АВН

Все страны ОДКБ пришлют в Москву военных для участия в параде Победы 9 мая

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Парад Победы
Парад Победы.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан подтвердили участие своих военных в параде Победы 9 мая в Москве, сообщил журналистам начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Нынешний год для всех нас юбилейный - год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Поэтому главы государств - членов Организации подтвердили участие национальных воинских контингентов в параде на Красной площади по случаю Дня Победы", - заявил Сидоров.

Он отметил, что в состав парадного расчета от каждого государства ОДКБ войдут по 75 человек.

Помимо России в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

В военном параде по случаю 70-летия Победы в 2015 году участвовали 10 расчетов от стран СНГ и дружественных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая - всего более 730 представителей вооруженных сил стран дальнего и ближнего зарубежья.

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Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Индия
Казахстан
Киргизия
Китай
Монголия
Россия
Сербия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
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