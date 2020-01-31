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Военно-промышленный курьер

Корвет и БДК Балтфлота отражали удары в небесах, на земле и на море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два корабля Балтийского флота сообща отбились от всех атак с воды и воздуха.

В соответствии с планом боевой подготовки большой десантный корабль «Королев» и корвет «Стойкий» провели в полигонах на Балтике совместный морской бой.

Основным мероприятием стали учения по отражению атак средств воздушного нападения с малых высот. Также требовалось отбить атаку с моря и уничтожить батареи на берегу. Все назначенные цели были успешно поражены.

Стрельбы выполнялись из 100- и 57-миллиметровых артустановок и пусковых установок реактивной системы залпового огня «Град-М», а также из малой ствольной артиллерии, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Кроме того, экипажи «Королева» и «Стойкого» провели корабельные учения по борьбе за живучесть на ходу, радиационной, химической и биологической защите в море, отработали элементы противодиверсионной обороны на незащищенном рейде.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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