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Три из пяти «способных уничтожить мир за 30 минут» АПЛ оказались из России

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Источник изображения: Фото: Олег Кулешов / РИА Новости

Три из пяти атомных подводных лодок (АПЛ), «способных уничтожить мир за 30 минут», оказались из России, две другие — из США, пишет The National Interest.

Журнал сообщает, что в разгар холодной войны даже одна американская субмарина типа Ohio, с которой начинается перечисление пяти самых мощных действующих и разрабатываемых подлодок планеты, способна «превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за 30 минут». Следом в списке идет тоже американская перспективная АПЛ типа Columbia, строительство которой должно начаться в следующем году.

Третье место в списке занимает АПЛ проекта 955A «Борей-А», которая изданием называется «самой тихой российской подводной лодкой с баллистическими ракетами» (Р-30 «Булава-30). Четвертую позицию журнал отдал субмарине проекта 667БДРМ «Дельфин», оснащенной баллистическими ракетами Р-29РМУ2 «Синева». Последнее место в списке занимает подлодка проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами 3М-14 комплекса «Калибр», которая может «легко приблизиться к восточному побережью США на расстояние 2000 километров и ударить по суше вплоть до Великих озер».

Аналогичный рейтинг The National Interest представлял в июне 2018 года.

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Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Р-29Р
РСМ-54
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
885 Ясень
955 Борей
Ohio
ЯО
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