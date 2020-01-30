К побережью Ливии подошли корабли ВМС Турции, с них высадились военные и бронетехника - СМИ

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - На фоне решения Анкары об оказании военной помощи признанному международным сообществом ливийскому правительству национального согласия к контролируемой им столице Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, сообщает американские издание Drive, ссылаясь на появившиеся в сети фотографии.

Издание также сообщает о неподтвержденных сведениях, что в Триполи осуществлена высадка турецких военных и бронетехники.

В середине января стало известно об отправке Турцией своих военных в Ливию в рамках соглашения с правительством этой североафриканской страны. В Триполи запросили помощь, чтобы противостоять наступлению на столицу Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет развертывание войск в Ливии.

"Мы начнем отправку войск в Ливию. Мы продолжим использовать все доступные нам средства (для нормализации ситуации - ИФ)", - сказал он.

Между тем на прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкие военные располагают лишь незначительными силами в Ливии. "У нас - лишь очень ограниченное военное присутствие в том, что касается Ливии", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Чавушоглу подчеркнул, что эти военные советники занимаются только подготовкой сил, поддерживающих признанное ООН правительство Ливии.

Парламент Турции 2 января разрешил правительству страны направить военных в Ливию для борьбы против наступающей на Триполи армии Хафтара.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. "Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в принятом в тот день совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

Начиная с полуночи 12 января (01:00 мск) ливийские противоборствующие стороны, откликнувшись на российско-турецкую инициативу, объявили о прекращении огня.

13 января в Москве под эгидой представителей России и Турции прошла встреча по Ливии, в которой приняли участие делегации конфликтующих ливийских сторон во главе с Хафтаром и Сараджем. Предполагалось, что на встрече должен был быть подписан документ, закрепляющий режим прекращения огня в Ливии.

Как сообщили по итогам переговоров министры иностранных дел России и Турции, подпись под документом поставил только Сарадж, в то время как Хафтар взял время для размышлений до утра вторника. Впоследствии стало известно, что Хафтар покинул российскую столицу, так и не подписав соглашение.

19 января в Берлине прошла Международная конференция по Ливии с участием президента РФ, канцлера ФРГ, президента Франции и премьера Британии. По ее итогам было принято решение о создании военного комитета из представителей противоборствующих в Ливии сторон.