Бывший начальник финского сверхсекретного разведывательного центра: вот что Россия на самом деле думает о Финляндии (Iltalehti , Финляндия)

Полковник в отставке Мартти Кари считает, что Финляндия уже получила все минусы членства в НАТО.

Мартти Кари (Martti J. Kari), бывший помощник руководителя отдела разведки в Силах обороны Финляндии, долгое время изучавший деятельность России, считает бессмысленными регулярные рассуждения в Финляндии о возможности вступления в НАТО, поскольку восточный сосед уже считает Финляндию членом альянса. Финнам просто трудно себе в этом признаться.

"Россия считает Финляндию членом НАТО и угрозой. Мы уже получили все минусы членства в альянсе, хотя пятая статья устава на нас не распространяется", - говорит он о гарантиях коллективной обороны НАТО, согласно которым нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на все страны альянса.

"Они не отделяют нас от стран НАТО. Для них Швеция и Финляндия - страны, которые представляют угрозу для России. Это хорошо заметно по тому, как русские сосредотачивают войска в Алакуртти и Петрозаводске, и это связано с обеспокоенностью по поводу безопасности линии Санкт-Петербург - Мурманск", - продолжает Кари.

Кари, недавно вышедший в отставку со службы в Силах обороны Финляндии, долгое время был офицером разведки и возглавлял исследовательский центр связи в Тиккакоски. Он также был руководителем группы наблюдателей ОБСЕ, когда Россия захватила Крымский полуостров весной 2014 года.

По мнению Кари, Финляндии не следует слишком сильно успокаивать себя тем, что хороший диалог с Россией и образ хорошего соседа должны обеспечить ей безопасность. Если России понадобится напасть на Финляндию, она это сделает, потому что ей это будет необходимо.

"Не думаю, что нас пожалеют, если вспыхнет конфликт. В международной политике такого понятия нет. Они будут думать не о том, что мы хорошие, а о необходимости обеспечить России безопасность на северо-западе", - говорит он.

"Русские решат так поступить, потому что Финляндия больше не будет в их глазах нейтральной".

При этом Кари напоминает, что сейчас у России нет оперативной потребности в нападении на Финляндию.

Война продолжается

Мартти Кари считает, что для России причиной напасть на Финляндию не станет даже намерение Финляндии вступить в НАТО.

"Это не из-за того, что Финляндия им все-таки нравится. Какие-то действия Финляндии тоже вряд ли могут повлиять на решение России. Просто у России пока нет в этом острой необходимости".

Однако он все же убежден, что подача заявки на вступление в НАТО усилит попытки России оказать влияние на Финляндию, чтобы помешать ей стать членом альянса.

"У нас постоянно выступают против вступления в НАТО. Если бы Финляндия приняла решение подать заявку на вступление в альянс, влияние со стороны России значительно возросло бы", - говорит Кари, который защитил осенью 2019 года диссертацию об угрозах со стороны России в современном киберпространстве.

Кари подробно изучал тему информационного влияния России на другие страны, и он говорит, что ей это представляется необходимым, потому что Россия считает себя крепостью, окруженной силами НАТО. Кари также указывает, что на мышлении россиян сказывается "синдром Барбаросса" и постоянное ощущение угрозы войны.

Под "синдромом Барбаросса" Кари подразумевает присущий россиянам страх неожиданного нападения. Ведь на протяжении истории на страну нападали - монголы, Наполеон, Гитлер…

"Частично этот страх реально существует у людей, частично его внушают", - говорит он.

"Россиянам говорят о постоянно ведущейся войне. И война идет, но она еще не стала настоящей. Ведь сами они все время ведут информационную войну против Запада и открыто это признают".

Нужно держаться линии Евросоюза

По мнению Кари, нынешняя линия Финляндии в политике безопасности остается четкой, и ее нужно придерживаться.

"Членство в ЕС и сильная оборона - это выбор Финляндии. Сейчас оборона продолжает укрепляться в сотрудничестве со Швецией".

Он говорит, что в отношениях с Россией Финляндии нужно придерживаться общей линии с другими странами ЕС. Это означает, что Финляндии не нужно оспаривать решение ЕС, если союз решит сохранить антироссийские санкции, чтобы русские не подумали, что Финляндия не придерживается общей линии с другими.

"Поддерживать диалог - мудрое решение", - говорит Кари об отношениях президента Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) с Россией.

По мнению Кари, Россия все больше начинает воспринимать Финляндию членом НАТО, но причина тому - не какой-то конкретный шаг со стороны Финляндии.

"По мнению России, Финляндия уже перестала быть нейтральной страной, как в годы действия советско-финляндского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. После приобретения истребителей в 1995 году Финляндия начала активно сближаться с Западом. Эта тенденция укрепилась после вступления в ЕС", - говорит он.

Проведение учений - это нормальная практика

Последнее время в Финляндии с недоумением следят за ежегодными масштабными российскими учениями. В Финляндии рассуждают о значении учений и часто связывает их с захватом Крыма, расширением НАТО и усилением напряженности в регионе Балтийского моря.

В Финляндии также считают, что число участников в российских учениях больше, чем об этом заявляют. Например, Россия сообщала, что осенью 2017 года в совместных с Белоруссией учениях "Запад" принимали участие меньше 13 тысяч солдат. Однако, по оценкам НАТО, к учениям было привлечено больше 100 тысяч солдат.

Как сообщила сама Россия, в учениях 2018 года "Восток", проведенных совместно с Китаем, приняли участие больше 300 тысяч солдат.

По мнению Мартти Кари, из-за крупномасштабных российских учений все же не стоит беспокоиться. Он полагает, что было бы странно, если бы Россия не проводила учения на своей территории.

"Возможно, в России считают, что угроза возросла, или же русские хотят дать сигнал, что угроза возросла. Возможно, они просто отрабатывают перемещение больших групп войск, может, есть еще какая-то причина. Однако нам не следует беспокоиться. Ведь мы тоже проводим учения Сил обороны. Этим занимаются все независимые государства", - говорит он.

Также существует мнение, что на масштабных учениях прошлых лет Россия могла отрабатывать нападение на Запад. Правда, бывший командующий Силами обороны Финляндии Ярмо Линдберг (Jarmo Lindberg) позже сообщил в интервью "Юле" (Yle), что речь шла об учениях по отработке обороны.

По словам Мартти Кари, в отработке на учениях нападения также нет ничего исключительного.

"Это типичная русская тактика - отработка нападения. Раньше у них был Варшавский договор и буферная зона для защиты от нападения, но теперь ее больше нет. А в соответствии с российской военной доктриной войну следует вести за пределами собственной территории".

Матти Таннер (Matti Tanner)