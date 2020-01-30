Самолет с военными инспекторами из США и Канады совершил наблюдательный полет на Дальнем Востоке России

Лондон. 29 января. ИНТЕРФАКС - В рамках международного Договора по открытому небу самолет канадских Королевских ВВС C-130J Hercules с военными инспекторами из Канады и США в среду выполнил многочасовой полет на Дальнем Востоке России, следует из данных сигнала его транспондера.

Самолет, вылетевший из Улан-Удэ, в частности, совершил пролеты над районами Бурятии, Забайкальского края, Амурской области и Хабаровского края.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, военные США и Канады с 27 января по 1 февраля выполнят наблюдательный полет над территорией России.

"Совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на канадском самолете наблюдения C-13OJ", - сказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сказал Рыжков.

По его словам, C-13OJ относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения - аэрофотоаппараты - прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором", - заявил представитель Минобороны РФ.

Рыжков не сказал, над какими районами будет летать самолет с американскими и канадскими военными.