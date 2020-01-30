Войти
Военно-промышленный курьер

Военную агрессию в Сирии Пентагон прикрывает беженцами

111
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Координационные штабы России и Сирии сделали совместное заявление на тему проблем с возвращением сирийских беженцев в места их изначального проживания. В соответствии с ним, помощь не перестает оказываться и приносит положительные результаты, однако остаются нерешённые вопросы.

В частности, как наиболее острая указывается проблема с поддержкой Соединёнными Штатами очагов напряжённости в Сирии. Сообщается, что подконтрольные американской стороне вооруженные формирования продолжают удерживать мирных сирийцев в лагере «Рукбан» (провинция Хомс) с целью дальнейшего получения от ООН гуманитарной помощи и медикаментов.

Очередным предлогом для затягивания операции по расформированию «Рукбана» стала раскручиваемая США неправдоподобная информация с обвинениями правительства Сирии в якобы массовом нарушении прав беженцев. Источником этих ложных сообщений является так называемая «администрация лагеря», подконтрольная незаконным вооружённым формированиям. Координационные штабы России и Сирии в связи с этим категорически отвергают подобные заявления и призывают США подтвердить на деле готовность реализовать инициативу по расформированию «Рукбана».

Сложная гуманитарная ситуация сохраняется и в лагере беженцев «Эль-Холь» в провинции Хасаке (находится под контролем курдских «Отрядов народной самообороны», поддерживаемых американскими военными), в первую очередь из-за отсутствия прогресса в возвращении жителей этого лагеря в места постоянного проживания. Из свыше 66 тысяч человек 96% жителей «Эль-Холя» составляют женщины и дети.

Большинство европейских стран отказываются забирать из лагеря собственных граждан - членов семей боевиков, ранее воевавших на стороне террористов.

Также указывается, что, несмотря на согласованный между Россией и Турцией режим прекращения огня, боевики продолжают атаковать позиции правительственных войск и обстреливать населенные пункты, вследствие чего выход мирного населения из Идлибской зоны деэскалации был в очередной раз сорван.

В общей сложности, на сегодняшний день в родные места вернулись 2080443 сирийских гражданина, из них 1312520 внутренне перемещенных лица и 767923 беженца с территории иностранных государств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Компании
ООН
Проекты
Медицина
Похожие новости
30.01.2020
Более 2 млн сирийцев вернулись в места постоянного проживания
21.08.2019
Гуманитарная дезинформация
03.05.2017
Минное поле сотрудничества
28.03.2017
Интервью директора по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктора Кладова
24.05.2016
Слагаемые обороноспособности
04.06.2014
Большой восточный разворот России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 02:04
  • 11
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 01:31
  • 9
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 29.01 23:58
  • 1
SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink
  • 29.01 22:48
  • 9
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 29.01 22:03
  • 158
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 29.01 20:31
  • 6
Минобороны России предлагает сделать Победу в Великой Отечественной войне основой национального самосознания
  • 29.01 20:14
  • 1
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 29.01 20:05
  • 1974
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 19:13
  • 19
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 29.01 19:06
  • 1
Хорошая связка для нового оружия
  • 29.01 18:18
  • 1
Российским военным раздали пейджеры
  • 29.01 16:04
  • 2
«Курировал атаку на Сулеймани»: в Афганистане погиб офицер ЦРУ
  • 29.01 15:50
  • 77
29(!).01.Рост потерь США от ударов Ирана. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 29.01 15:41
  • 49
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 29.01 14:19
  • 1
Гонка ядерных вооружений начинается