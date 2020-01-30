Военную агрессию в Сирии Пентагон прикрывает беженцами

Координационные штабы России и Сирии сделали совместное заявление на тему проблем с возвращением сирийских беженцев в места их изначального проживания. В соответствии с ним, помощь не перестает оказываться и приносит положительные результаты, однако остаются нерешённые вопросы.

В частности, как наиболее острая указывается проблема с поддержкой Соединёнными Штатами очагов напряжённости в Сирии. Сообщается, что подконтрольные американской стороне вооруженные формирования продолжают удерживать мирных сирийцев в лагере «Рукбан» (провинция Хомс) с целью дальнейшего получения от ООН гуманитарной помощи и медикаментов.

Очередным предлогом для затягивания операции по расформированию «Рукбана» стала раскручиваемая США неправдоподобная информация с обвинениями правительства Сирии в якобы массовом нарушении прав беженцев. Источником этих ложных сообщений является так называемая «администрация лагеря», подконтрольная незаконным вооружённым формированиям. Координационные штабы России и Сирии в связи с этим категорически отвергают подобные заявления и призывают США подтвердить на деле готовность реализовать инициативу по расформированию «Рукбана».

Сложная гуманитарная ситуация сохраняется и в лагере беженцев «Эль-Холь» в провинции Хасаке (находится под контролем курдских «Отрядов народной самообороны», поддерживаемых американскими военными), в первую очередь из-за отсутствия прогресса в возвращении жителей этого лагеря в места постоянного проживания. Из свыше 66 тысяч человек 96% жителей «Эль-Холя» составляют женщины и дети.

Большинство европейских стран отказываются забирать из лагеря собственных граждан - членов семей боевиков, ранее воевавших на стороне террористов.

Также указывается, что, несмотря на согласованный между Россией и Турцией режим прекращения огня, боевики продолжают атаковать позиции правительственных войск и обстреливать населенные пункты, вследствие чего выход мирного населения из Идлибской зоны деэскалации был в очередной раз сорван.

В общей сложности, на сегодняшний день в родные места вернулись 2080443 сирийских гражданина, из них 1312520 внутренне перемещенных лица и 767923 беженца с территории иностранных государств.