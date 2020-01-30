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Интерфакс-АВН

За три года на жилищные субсидии для военных направят более 100 млрд руб. - Шойгу

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На переданных военными землях будут строить жилье, больницы, школы и детсады.
На переданных военными землях будут строить жилье, больницы, школы и детсады.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Более 100 млрд рублей планируется выделить в ближайшие три года на субсидии военнослужащим для приобретения постоянного жилья, сообщил в среду на коллегии Минобороны РФ глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Первая коллегия в 2020 году посвящена темам, которые обозначил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию: социальному и экономическому развитию общества.

По словам Шойгу, Минобороны уделяет пристальное внимание повышению социальной защищенности военнослужащих и активно развивает систему соцгарантий.

Одной из приоритетных задач остается обеспечение военнослужащих жильем. "Основной формой обеспечения постоянным жильем стала жилищная субсидия, которой отдают предпочтение свыше 70% военнослужащих. На эти цели с 2014 года из федерального бюджета выделено более 218 млрд рублей, и в ближайшие три года планируется направить еще порядка 113 млрд", - сказал министр обороны.

Кроме того, в вооруженных силах динамично развивается накопительно-ипотечная система. Как отметил Шойгу, число ее участников превысило 300 тысяч человек, а более 110 тысяч военнослужащих уже приобрели жилье.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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