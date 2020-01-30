Программа производства Су-57 выводит авиастроение на качественно новый технологический уровень - производитель

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Технологии, которые использованы при производстве истребителя Су-57 выводят российскую промышленность на новый уровень производства, заявляет компания "Сухой".

"Программа производства истребителя пятого поколения Су-57 выводит российское авиастроение и смежные отрасли на качественно новый технологический уровень. Эти самолёты, наряду с модернизированными авиационными комплексами четвертого поколения, будут определять потенциал российских Военно-воздушных сил в течение ближайших десятилетий", - сказано в сообщении пресс-службы компании "Сухой", которое поступило в "Интерфакс" в среду.

В целом, информирует пресс-служба, комплекс технических решений, реализованный в Су-57, дал возможность "получить качественно новый уровень технических характеристик".

"Это позволило значительно повысить боевую эффективность истребителя в работе как по воздушным, так и по наземным целям, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях и обеспечило его превосходство над всеми современными самолётами данного класса", - говорится в сообщении.

В авиахолдинге напомнили, что в среду исполнилось 10 лет со дня первого полёта Су-57.

"29 января 2010 года на аэродроме Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А.Гагарина компании "Сухой" состоялся первый вылет первого летного экземпляра российского многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50/ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, - "ИФ"), созданного ОКБ Сухого. Пилотировал самолёт заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Сергей Богдан, полёт продлился около 45 минут", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что "по сравнению с истребителями предыдущих поколений ПАК ФА, получивший название Су-57, обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя".

Самолёт оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающим высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки летчика. "Это значительно повышает боевые возможности авиационного комплекса, снижая нагрузку на лётчика, что позволяет ему концентрироваться на решении боевых задач", - информирует пресс-служба.

Бортовое оборудование самолёта позволяет ему выполнять задачи не только автономно, но и осуществлять обмен данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, так и в составе авиационной группы. Су-57 может применять широкую номенклатуру авиационных средств поражения "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", обеспечивающих решение истребительных и ударных задач, говорится в сообщении.

"Су-57 обладает возможностью осуществления скрытных действий, благодаря низкому уровню заметности в радиолокационном, инфракрасном и видимом диапазонах длин волн электромагнитного спектра", - сказано в пресс-релизе.