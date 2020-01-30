Войти
Интерфакс-АВН

Программа производства Су-57 выводит авиастроение на качественно новый технологический уровень - производитель

135
0
0
Су-57 в процессе сборки
Су-57 в процессе сборки.
Источник изображения: Iz.ru

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Технологии, которые использованы при производстве истребителя Су-57 выводят российскую промышленность на новый уровень производства, заявляет компания "Сухой".

"Программа производства истребителя пятого поколения Су-57 выводит российское авиастроение и смежные отрасли на качественно новый технологический уровень. Эти самолёты, наряду с модернизированными авиационными комплексами четвертого поколения, будут определять потенциал российских Военно-воздушных сил в течение ближайших десятилетий", - сказано в сообщении пресс-службы компании "Сухой", которое поступило в "Интерфакс" в среду.

В целом, информирует пресс-служба, комплекс технических решений, реализованный в Су-57, дал возможность "получить качественно новый уровень технических характеристик".

"Это позволило значительно повысить боевую эффективность истребителя в работе как по воздушным, так и по наземным целям, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях и обеспечило его превосходство над всеми современными самолётами данного класса", - говорится в сообщении.

В авиахолдинге напомнили, что в среду исполнилось 10 лет со дня первого полёта Су-57.

"29 января 2010 года на аэродроме Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А.Гагарина компании "Сухой" состоялся первый вылет первого летного экземпляра российского многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50/ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, - "ИФ"), созданного ОКБ Сухого. Пилотировал самолёт заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Сергей Богдан, полёт продлился около 45 минут", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что "по сравнению с истребителями предыдущих поколений ПАК ФА, получивший название Су-57, обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя".

Самолёт оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающим высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки летчика. "Это значительно повышает боевые возможности авиационного комплекса, снижая нагрузку на лётчика, что позволяет ему концентрироваться на решении боевых задач", - информирует пресс-служба.

Бортовое оборудование самолёта позволяет ему выполнять задачи не только автономно, но и осуществлять обмен данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, так и в составе авиационной группы. Су-57 может применять широкую номенклатуру авиационных средств поражения "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", обеспечивающих решение истребительных и ударных задач, говорится в сообщении.

"Су-57 обладает возможностью осуществления скрытных действий, благодаря низкому уровню заметности в радиолокационном, инфракрасном и видимом диапазонах длин волн электромагнитного спектра", - сказано в пресс-релизе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
18.12.2012
Наследник Су-27: Air Forces Monthly о Т-50
19.06.2012
ОАО «ОКБ Сухого» опубликовало годовой отчет за 2011 год
01.09.2010
Скорое обновление
04.02.2010
С почином, "Су"дарь!
29.01.2008
Первый полет российского истребителя пятого поколения состоится в 2009 году - президент ОАК
30.08.2007
Команда на взлет выполнена! На авиасалоне МАКС-2007 продемонстрированы новейшие самолеты и зенитные системы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 02:04
  • 11
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 01:31
  • 9
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 29.01 23:58
  • 1
SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink
  • 29.01 22:48
  • 9
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 29.01 22:03
  • 158
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 29.01 20:31
  • 6
Минобороны России предлагает сделать Победу в Великой Отечественной войне основой национального самосознания
  • 29.01 20:14
  • 1
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 29.01 20:05
  • 1974
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 19:13
  • 19
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 29.01 19:06
  • 1
Хорошая связка для нового оружия
  • 29.01 18:18
  • 1
Российским военным раздали пейджеры
  • 29.01 16:04
  • 2
«Курировал атаку на Сулеймани»: в Афганистане погиб офицер ЦРУ
  • 29.01 15:50
  • 77
29(!).01.Рост потерь США от ударов Ирана. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 29.01 15:41
  • 49
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 29.01 14:19
  • 1
Гонка ядерных вооружений начинается