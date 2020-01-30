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Интерфакс-АВН

Евкуров проверил состояние военных объектов на аэродроме "Кубинка" - Минобороны РФ

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Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе посещения Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) на подмосковном аэродроме "Кубинка" проверил процесс боевой подготовки лётчиков, состояние инфраструктуры и техники, сообщает военное ведомство.

"В частности, замминистра проверил оснащенность группы высотного снаряжения, работу дежурной смены командно-диспетчерского пункта (КДП) при выполнении учебно-тренировочных полётов", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

"Имеющееся в Центре оснащение, в том числе тренажерный комплекс подготовки лётчиков, позволяет совершенствовать выучку лётчиков и доводить ее до высокого уровня", - отметил Евкуров, говоря о значимости ЦПАТ для Воздушно-космических сил России.

Замминистра обороны высоко оценил оснащенность группы высотного снаряжения, а также её совместную с дежурной сменой КДП деятельность при выполнении учебно-тренировочных полётов с отработкой нештатных ситуаций, сказано в сообщении.

В завершение инспекции ЦПАТ Евкуров ознакомился с состоянием и оснащением технико-эксплуатационной части Центра, осмотрел стоянки авиатехники и проверил организацию её хранения.

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